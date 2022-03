Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Espelkamper gegen 9.35 Uhr auf der Leverner Straße mit einem dreirädrigen Transportfahrzeug, das eine Ladefläche hat. Er war in Richtung Vehlage unterwegs.

Hinter dem Mann fuhr eine 41-jährige Espelkamperin in ihrem Opel. Sie wollte das langsamer fahrende dreirädrige Fahrzeug überholen. Augenscheinlich wollte der 37-Jährige genau in diesem Moment dann links in den "Rehwinkel" abbiegen. Am Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen.

Das Kleinfahrzeug kippte laut Polizei samt des angeschnallten Fahrers um. Die Opel-Fahrerin eilte dem Mann zur Hilfe und wählte den Notruf. Rettungskräfte brachten ihn schwer verletzt nach Lübbecke ins Krankenhaus. Die Frau selbst blieb unverletzt.

Zur Unfallaufnahme musste die Leverner Straße von den Beamten zeitweise vollgesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.