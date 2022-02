54-Jähriger fährt unter Alkoholeinfluss

Offensichtlich unter Alkoholeinfluss hat ein 54-jähriger Espelkamper einen Verkehrsunfallfall verursacht. Nach Angaben der Polizei missachtete der Mann auf der Osnabrücker Straße (L 770) zunächst eine Polizeiabsperrung und fuhr anschließend gegen einen umgestürzten Baum.

Warnblinkanlage

Der war zuvor an der L 770 in Nähe der Einmündung „Alter Postweg“ wegen des Sturmtiefs „Zeynep“ auf die Fahrbahn gestürzt und hatte diese blockiert. Alarmierte Polizeibeamte sperrten den Bereich ab und stellten zur Warnung von nahenden Fahrzeugen einen Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht und aktivierter Warnblinkanlage quer auf die Fahrbahn. Die entgegengesetzte Seite des Baumes wurde von einer weiteren Beamtin abgesichert. Dies erkannten mehrere Verkehrsteilnehmer und wendeten rechtzeitig ihre Kraftfahrzeuge.

Hupsignal

Der 54-jährige Espelkamper hingegen fuhr am Freitag gegen 23.40 Uhr in Richtung Espelkamp an dem Polizeiwagen vorbei und prallte mit seinem Fiat-Kleintransporter offenbar ungebremst gegen den liegenden Nadelbaum. Ein vorheriges Hupsignal des sich im Streifenwagen befindlichen Polizisten hatte keinerlei Wirkung auf den Fahrer. Glücklicherweise entstand lediglich Sachschaden, der Mann und auch die Einsatzkräfte blieben unverletzt. Bei der Befragung des Espelkampers bemerkten die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch in dessen Atemluft. Nach einem positiven Vortest wurde er zu einer Blutprobe auf die Wache gebracht. Darüber hinaus stellte die Polizei den Führerschein sicher.

Fahrbahn abgestreut

Während des Einsatzgeschehens stürzte ein weiterer Baum auf die Straße. Kräfte der Feuerwehr kümmerten sich um die Bäume und streuten die Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe ab. Der nicht mehr fahrbereite Fiat wurde abgeschleppt.