90 Minuten beste Unterhaltung

Eine Trennung nach mehr als einem Vierteljahrhundert Ehe - das bringt Probleme mit sich. Marion Kracht und Michael Roll haben in der Komödie "Und wer nimmt den Hund" auf unterhaltsame Art und Weise in Espelkamp gezeigt, welche Probleme dies sein können.

Michael Roll als Georg (links) und Hartmut Lehnert als Peter haben in der Komödie "Und wer nimmt den Hund" gespielt.

25 Jahre und zwei Monate sind eine lange Zeit. Mit Anfang 50 bedeutet das, ein halbes Leben lang, wird man 75 Jahre, hieße diese Zeit zwei Drittel des Ganzen, wird man 100 Jahre alt hieße das zumindest noch ein Viertel des Lebens. „Relativ betrachtet, eine gar nicht mal so lange Phase“, aber wer betrachtet schon rein objektiv die Lebensjahre, die man miteinander verbracht hat, wenn der Partner plötzlich von Trennung spricht? Noch schlimmer ist, wenn er davon redet, dass das gemeinsam Erlebte selten aufregend und meist „so gar nicht verrückt und wild war“ – so, wie man es sich in jungen Jahren versprochen hat.

Marion Kracht spielt Doris Lehnert und Sandrine Guiraud ihre Freundin Claudia in der Komödie "Und wer nimmt den Hund" Foto: Wiebke Henke

Wenn von der To-Do-Liste junger Verliebte nur ein kleiner Bruchteil erlebt wurde, dann stellt sich vielleicht nach 25 Jahren dann die Frage „Und wer nimmt den Hund?“ In einer herrlichen Komödie mit munterem Schlagabtausch trafen sich am Samstagabend Doris Lehnert (gespielt von Marion Kracht) und ihr Noch-Ehemann Georg (Michael Roll) zu einer „Wenn-man-sich-trennt-verdrängt-man-positive-Erinnerungen-Veranstaltung“ bei Trennungstherapeutin Dr. Gisela Bruhns (Simone Ritscher). „Man will das doch alles irgendwie verstehen“, beteuert Doris, „man kann doch nicht einfach sagen: Schluss. Wer kriegt den Fernseher? Oder: Wer nimmt den Hund?“ Während sie, die ihrem Mann für dessen berufliche Karriere den Rücken frei gehalten, zwei Kinder erzogen und hin und wieder etwas dazu verdient hat, aus allen Wolken fällt, als Georg von Trennung spricht, sagt der: „Normalerweise heißt doch Beziehung nichts anderes als, dass die eigenen Bedürfnisse im Namen eines ewigen Kompromisses immer mehr untergehen.“

Georg (Michael Roll) mit seiner 25 Jahre jüngeren Doktorandin Laura (Dominique Siassia) in der Komödie "Und wer nimmt den Hund" Foto: Wiebke Henke

Als Georg schließlich auch noch offenbart, eine 25-Jahre jüngere Doktorandin Laura (Dominique Siassia) bei der Arbeit kennengelernt zu haben, platzt Doris der Kragen. Zwischen den Therapiesitzungen bei Trennungsexpertin Dr. Bruhns und der Real-Life-Therapie bei Freundin Claudia (Sandrine Guiraud) wird ordentlich schmutzige Wäsche gewaschen, und das, ohne dabei zum langweiligen Trennungsschauspiel zu mutieren. Auf der anderen Seite hofft Georg auf Verständnis bei seinem Freund Peter (Hartmut Lehnert), der gelegentlich jedoch lieber schweigt, bevor zu viel Wahrheit zusätzlich auf Georgs Gemüt schlägt. Am Ende lässt sich dann die Bilanz in zweierlei Hinsicht ziehen: Georg und Doris hatten eben ihre Zeit – und nun beginnt für beide eine neue.

Marion Kracht und Michael Roll in der Komödie "Und wer nimmt den Hund" - gespielt im Espelkamper Neuen Theater Foto: Wiebke Henke

Die Komödie aus dem Winterhuder Fährhaus Hamburg war nicht nur erstklassig besetzt sondern auch unbeschwert unterhaltend für das Publikum. So durfte man in fast 90 Minuten herzlich lachen und kurz die Sorgen vergessen, während zum Ende des Abends vor ukrainischer Flagge und Friedenstaube gemeinsam innegehalten wurde.