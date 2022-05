Die Söderblomer Big Band war und ist über mehr als drei Jahrzehnte ein „Botschafter Espelkamps“ gewesen. Aus der Taufe gehoben wurde die Formation in den 1980-er Jahren – von Christoph Heuer. Der Gymnasium-Lehrer ist mittlerweile in Ruhestand. Aber einige ehemalige Big-Band-Mitglieder wollten „ihren“ Christoph Heuer nicht einfach so, ohne Abschiedskonzert, gehen lassen. Und deswegen liefen nicht nur die Telefondrähte heiß. Auch die neuen Medien wurden genutzt. Möglichst viele ehemalige Big-Band‘ler sollten für eine „Reunion“ begeistert werden – um „Mister Big Band“ Christoph Heuer einen gebührenden musikalischen Abschied zu bescheren.

Konzert am 27. Mai

Am Freitag, 27. Mai, – nach Christi Himmelfahrt – ist es dann so weit. Dann wird die All-Star-Söderblom-Big-Band ab 19.30 Uhr in der Aula der Schule spielen. Alle Interessierten sind eingeladen – bei freiem Eintritt. Christoph Heuer freut sich über dieses Wiedersehen und über die Musik – auch wenn er dieses Mal quasi als Ehrengast das Konzert einfach genießen darf. Als er von den Plänen einer Wiedervereinigung aus den verschiedensten Jahrgängen hörte, hat er sich gefreut. Und er weiß: „Es gibt schon einige, die eine intensive, emotionale Beziehung zur Big Band haben. Sie haben richtig Spaß in der Band gehabt und werden großen Spaß haben, die Songs wieder zu spielen.“ Diejenigen, die noch nicht so lange aus der Schule heraus seien, hätten sicherlich eine intensivere Beziehung zur Band, sagt Heuer. Aber auch aus dem ersten Jahrgang werde ein ehemaliges Mitglied dabei sein. Die ehemaligen Big-Band-Mitglieder Tim und Hendrik hätten die „Reunion“ federführend in die Hand genommen, so Heuer. „Sie haben eine vollständige Band zusammen gestellt – und ein Programm.“ Was dabei natürlich nicht fehlen dürfe sei „Maniac“, der Song aus dem 80-er Jahre Kult-Tanzfilm „Flashdance“.

Christoph Heuer Foto: privat

Und genau in diese Zeit fiel auch die Gründung der Big Band. „Sie ist klein angefangen“, erinnert sich Heuer, der die Formation aus der Taufe gehoben hat. Damals habe es unter anderem nur ein Saxophon gegeben. Das sollte sich aber sehr schnell ändern. „Die Besetzung ist in den ersten Jahren explosionsartig gewachsen. Das ist auch der Grund, warum die Swing-Mäuse gegründet wurden“, sagt der Musiklehrer. Der Nachwuchs sollte von der fünften bis zur neunten Klasse musikalische Erfahrung bei den „Mäusen“ sammeln, ehe es dann in der Big Band richtig los geht. Die Formation jedenfalls hat vielen jungen Söderblomern den Weg für die Zukunft aufgezeigt. Einige, so Heuer, hätten sich beruflich der Musik zugewendet. Viele Big-Band-Mitglieder würden noch heute hobbymäßig spielen. Heuer sei damals zum Schuldirektor Fritz Sundermeier gegangen, nachdem er von einem Schulkollegen in Münster auf die Gründung einer Schul-Big-Band gebracht wurde, das war 1985. Er habe sich das mal angeschaut, sich Tipps geben lassen und sei dann zu Direktor Sundermeier gegangen. „Der hat gesagt: ‚Machen Sie mal‘.“ Gesagt, getan.

Denkbar schwere Voraussetzungen

Die Voraussetzungen für die Gründung waren denkbar schwer. Die Schule „hatte absolut nichts“. Also brachten die Schüler ihre eigenen Instrumente mit. „Wir haben aus dem Nichts angefangen.“ So habe die Big Band noch keinen eigenen Proberaum gehabt. „Wir mussten jedes Mal das Klavier und das Schlagzeug aufbauen.“ Da waren 20 Minuten der Schulstunde schon vorbei. „Die ersten Jahre waren abenteuerlich und hart. Das kann man nicht anders sagen“, so Heuer. Irgendwann aber haben wir unseren eigenen Proberaum bekommen und die Musiker konnten die Instrumente stehen lassen. Es ging bergauf und das Interesse der Schüler stieg. „Ganz besondere Auftritte waren die bei den Kirchentagen.“ Dies seien Erlebnisse gewesen. „In Berlin vor dem Berliner Dom – das war schon sehr schön“, erinnert sich Heuer. Und die Big Band hat nicht nur zwei Alben aufgenommen – 1989 „Rabjazz“ und 2005 „Schön knusprig“. Die Band habe auch einen enormen sozialen Lern-Effekt gehabt. „Es hat immer jeder mit angepackt beim Auf- und Abbau. Da ist nie etwas liegen geblieben“, sagt Heuer. Darüber hinaus müssten die Musiker in der Big Band interagieren und aufeinander hören. „Niemand braucht einen Ego-Trip.“ Die Musik sei letztlich das Ergebnis der gemeinsamen Kreativität gewesen. „Das hat immer super toll geklappt.“ Es sei eine „schöne gemeinsame Zeit gewesen und ich möchte sie nicht missen“, sagt Heuer.

Die Big Band des Söderblom-Gymnasiums im Jahr 1987. Foto: privat

In diesem Zusammenhang stellt er auch die Bedeutung der Zusammenarbeit mit der Musikschule heraus, die entscheidend zum Erfolg der Big Band beigetragen habe. Er nennt Mortimer Greenborough und Uwe Kolbus, der die Blechbläser ausgebildet habe. „Sie haben guten Instrumental-Unterricht gemacht.“ Zum 1. Mai 2021 hat Heuer die Leitung der Big Band abgegeben, die mittlerweile nur noch eine kleine Gruppe sei. Ein Einschnitt sei vor Jahren die Umstellung auf den G-8-Abschluss am Gymnasium gewesen. Dadurch sei das Interesse an der Big Band gesunken.

Wiedersehen

Dies sei schon schade, sagt Heuer, der sich aber auf Freitag, 27. Mai, freut. „Ich bin schon gespannt“, sagt der Musiklehrer, der dieses Mal nicht vor „seiner“ Big-Band stehen und dirigieren muss. Er kann sich zurücklehnen und genießen. Und sicherlich wird ihn nicht nur die Musik begeistern, sondern auch das Wiedersehen mit seinen ehemaligen Schüler.