Gute Erfahrungen mit iPad-Klassen an der Birger-Forell-Sekundarschule in Espelkamp

Zunächst galt es, sich in die ungewohnte Materie vorzutasten und erste technische Klippen zu meistern. Doch mit der Unterstützung ihres Klassenlehrers Viktor Kröker, der die gesamte EDV der Schule betreut, gelang es den Schülern immer besser, sich mit den iPads so vertraut zu machen, dass der Umgang damit heute selbstverständlich ist. Inzwischen arbeitet die jetzige Klasse 8c mit den Geräten, als wäre es das Normalste auf der Welt. Die Schüler arbeiten mit Grafiken, Bildern und Textverarbeitung. Sehr praktisch ist auch, dass die Schüler mit Hilfe von speziellen Apps und einem mit dem Gerät gekoppelten Stift Notizen machen können. Diese Notizen speichern sie als Datei in einer Ordnerstruktur ab, während sie gleichzeitig im Internet recherchieren. Im Englischunterricht hatten die Schüler beispielsweise die Aufgabe, Fakten zu Kalifornien zu überprüfen und Quizfragen über diesen US-Bundesstaat zu beantworten. Wo das Lehrbuch nicht weiterhalf, konnten sie Informationen über die iPads suchen.

Schnelle Hilfe

Mit der Fotofunktion kann die Lehrkraft problemlos Buchseiten über den Beamer des Whiteboards für die Klasse sichtbar machen, der mit dem iPad gekoppelt ist. In der Dateien-App können sich die Lernenden eine Ordnerstruktur aufbauen, um alle Materialien für jedes Fach getrennt abzuspeichern und so jederzeit darauf zurückgreifen zu können. Die zentrale Verwaltung der Geräte erlaubt zudem eine schnelle und unkomplizierte Hilfe durch die Lehrkraft sowie das effektive Verteilen und Einsammeln von Arbeitsblättern.

Die iPads ermöglichen laut BFS eine individuelle Förderung aller Schüler. Inzwischen gibt es an der Schule drei iPad-Projektklassen: je eine Klasse in den Jahrgängen 6, 7 und 8. Außerdem ist der 5. Jahrgang der erste, in dem alle Lernenden mit einem iPad ausgestattet sind. In der Regel werden die iPads von den Eltern der Schüler angeschafft. Wo das aus wirtschaftlichen Gründen nicht möglich war, hat die Schule Wege gefunden, die Familien finanziell oder durch Vergabe von Leih-iPads zu unterstützen. Parallel hat sich auch die Lehrerschaft auf den Weg gemacht und entwickelt ihre Kompetenzen im Bereich der digitalen Bildung ständig weiter. Regelmäßige Fortbildungen unterstützen sie dabei.

„Die Arbeit mit den iPads macht den Unterricht leichter und abwechslungsreicher“, finden Ashley und Dietrich aus der Klasse 8c. Klassenkameradin Emily findet gut, dass man die Ergebnisse vom iPad aus sofort an die Lehrkraft schicken kann. Und Andreas ergänzt: „Die iPads reduzieren den Papierverbrauch und schonen somit die Umwelt.“