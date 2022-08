Espelkamp

Dr.-Max-Ilgner-Straße, Ferdinand-Porsche-Straße, Dr.-Erich-Naue-Straße oder Hindenburgring. All diese Straßennamen standen zur Diskussion in der Ratssitzung. Am Ende wurde per geheimer Abstimmung entschieden. Das Ergebnis war eindeutig: Alle Straßennamen bleiben. Sie sollen aber zum Beispiel per QR-Code für Touristen und andere Interessierte "kontextualisiert" werden. Vorausgegangen war dieser Entscheidung eine teilweise emotionale, teilweise hitzige Debatte.

Von Felix Quebbemann