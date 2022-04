Also doch: Real-Markt in Espelkamp schließt

Nun also doch: Der Real-Markt in Espelkamp wird doch nicht fortgeführt. Sah es Anfang des Jahres noch so aus, als ob der Real eine Zukunft hat, kommt nun das endgültige Aus. Den 80 Mitarbeitern wird nach Angaben von Real-Pressesprecher Markus Jablonski gekündigt.

Eine unerfreuliche Wende gibt es beim Real-Markt zu vermelden. Denn der Discounter wird nun wohl doch zum 30. Juni geschlossen. Dies bestätigte Real-Pressesprecher Markus Jablonski auf Nachfrage dieser Zeitung. Eigentlich war Anfang des Jahres alles in „trockenen Tüchern“. Und auch für die nächsten Jahre sollte das Real-Zeichen auf dem Gebäude prangen.

„ Trotz intensiver Gespräche konnte keine Fortsetzung des Geschäftsbetriebs erreicht werden. “ Markus Jablonski

Doch nun kam alles ganz anders. „Durch die Entscheidung zur Weiterführung von bundesweit rund 60 Standorten hatte sich auch für den Markt in Espelkamp eine neue Perspektive ergeben“, so Jablonski. „Trotz intensiver und konstruktiver Gespräche mit dem aktuellen Eigentümer konnte keine Fortsetzung des Geschäftsbetriebs an diesem Standort unter der Real GmbH erreicht werden, da es bereits für diesen Standort Nachnutzungenüberlegungen mit einem anderen Handelsunternehmen gibt.“ Rund 80 Mitarbeiter seien in dem Markt beschäftigt, sagt Jablonski.

Für die wird es ab dem 30. Juni auch nicht weitergehen. Denn durch die jetzige Entscheidung „wird es leider auch zwangsläufig zur Kündigung aller Arbeitsverhältnisse kommen“, so Jablonski. Er erläuterte weiter: „In Verhandlungen mit dem nachfolgenden Betreiber ist es leider nicht gelungen, eine Mitarbeiterübernahme sicherzustellen. Da durch eine langfristige Umbauphase die Voraussetzungen für einen Betriebsübergang gemäß Bürgerlichem Gesetzbuch, Paragraf 613a jedoch nicht mehr vorliegen werden, beabsichtigt die Real-Geschäftsführung, den Geschäftsbetrieb des Standortes in Espelkamp zum 30. Juni einzustellen.“

Überraschende Wende

Seit 1978 ist der Real-Markt vor Ort. Und eigentlich sah es Anfang des Jahres auch noch so aus, als ob dies noch einige Jahre so bleiben sollte. Das war bereits eine überraschende Wende gewesen. Denn bis zu dem Zeitpunkt hieß es noch, dass der Markt zum 31. März schließen sollte. Nach der dann aufkeimenden Hoffnung folgt nun aber wohl das endgültige Aus für den Real. Marktleiter Rolf Mast wollte zu eventuell ausgesprochenen Kündigungen gegenüber dieser Zeitung keinen Kommentar abgeben. Er bestätigte aber, dass die neue Situation die Belegschaft bereits erreicht hat. Die sei nach seinen Worten nun nicht völlig überrascht worden. Durch die vielen Entwicklungen der vergangenen Monate gebe es nun auch „nicht das große Wehklagen“, betonte Mast. Er bestätigte aber gegenüber dieser Zeitung die Endgültigkeit des Real-Aus: „Am 30. Juni ist Feierabend – das ist Fakt.“