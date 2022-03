An der Mühle geht es rund

Der Bauernmarkt an der Benkhauser Mühle wird am Sonntag, 3. April, endlich wieder ausgerichtet. Nach der Coronapause erwartet die Besucher nicht nur eine riesige Standvielfalt. Auch das Unterhaltungsprogramm lässt kaum Wünsche offen.

Es herrscht geschäftiges Treiben auf dem Gelände von Meyer‘s Landhandel und Gartenmarkt. Zelte werden aufgebaut. Der ein oder andere Platz ist frei geräumt. Keine Frage: Auf dem Gelände in der Neustadtstraße wird sich bald einiges tun – genauer gesagt am kommenden Sonntag, 3. April. Nach langer Veranstaltungs-Durststrecke wird es dann wieder den Bauernmarkt an der Benkhauser Mühle in Fiestel geben.

Musik und Bogenschießen

Ab 11 Uhr geht es los, erklärt Bärbel Sens vom Landhandel. Sie trifft mit ihrem gesamten Team derzeit die Vorbereitungen, damit das kommende Wochenende ein Erfolg wird. Ein Blick auf den Veranstaltungszettel dürfte aber keinen Zweifel daran lassen, dass dem so sein wird. Die Gäste erwartet unter anderem mit Filou ein Trio der Extraklasse. Die Musiker spielen von 13 bis 17 Uhr nicht nur Bossa Nova sondern auch Swing und Jazz. Wer schon einmal so zielsicher mit Pfeil und Bogen sein wollte wie Robin Hood, ist beim Bauernmarkt ebenfalls richtig. Denn es gibt einen Stand bei dem es heißt: „Bogenschießen für Jedermann“. Der Schäferhundeverein Lübbecke lädt unter anderem ab 14 Uhr zum „Mitmach-Agility“ ein. Die kleinen und großen Gäste können mit der Gruppe Chapeau Claque Rouge ihr ganz persönliches Fantasietheater erleben von 15 bis 17 Uhr. Aufführungen um 13 und 15 Uhr gibt es mit der Tanzerei. Für die Kinder ist zudem Ponyreiten organisiert – ab 14 Uhr. Am Markt beteiligen sich auch der Förderverein der Grundschule Benkhausen und der Kindergarten Fiestel mit Kinderschminken und Waffel backen.

Kreativität

Natürlich sorgen die Landfrauen wieder für Kaffee und Kuchen. Kulinarische Leckerbissen warten mit geräucherten Forellen und Westfälischem Pickert auf die Besucher. Darüber hinaus hat der Landhandel Meyer auch die Lage in der Ukraine im Blick und will helfen. So wird für die Initiative im Haus Stapellage in Lage gesammelt. Dort wurde kurzfristig für geflüchtete Jungen und Mädchen aus dem Kinderheim in Mariupol, das den Namen "Der gute Samariter" trägt, eine Unterkunft eingerichtet. Diese soll mit Spenden während des Bauernmarktes unterstützt werden, erklärt Bärbel Sens. „Es gibt wieder eine Tombola“, sagt Sens weiter. Die Freunde „alter Schätzchen“ kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Denn der Oldtimer-Verein aus Hille hat sein Kommen zugesagt. Neben Ständen unter anderem mit Metalldesign und Gartendeko wird es auch Kreatives mit dem Lilli-Landkind-Stand geben. Das Marme-Lädchen wird zudem die ein oder andere süße Versuchung anbieten. Getränke- und Imbissstände sind ebenfalls geöffnet.

Corona-Schutzmaßnahmen

Das Team des Landhandels ist bereit für den Bauernmarkt am Sonntag, 3. April, von 11 bis 18 Uhr an der Benkhauser Mühle, Neustadtstraße 41. Bärbel Sens betont abschließend, dass während des Bauernmarktes die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen gelten. Ein Großteil der Veranstaltung findet unter freiem Himmel statt. Dort könnten die Besucher selbst entscheiden, ob sie eine Maske aufsetzen oder nicht. „Im Innenraum herrscht Maskenpflicht“, sagt sie.