Angersommer ist Publikumsmagnet

Genau in dem Moment als die Kinderliedermacherin Astrid Hauke alias Lieselotte Quetschkommode aus Bielefeld auf der großen Bühne das Lied „Blauer Planet“ singt, verziehen sich die Wolken und die Sonne strahlt vom Himmel herab. Der Draht von Lieselotte zu "Petrus" scheint ein guter zu sein. Jedenfalls sorgte die Singer-Songwriterin für jede Menge lachender Kinder und Erwachsene und zu Tränen gerührte Senioren.

Lieder zum Mitsingen

Ihr Mitmach- und Mitsinggexte gehörten sicherlich zu den Höhepunkten beim zweiten Tag des Espelkamper Stadt- und Straßenfestes „Sommer auf dem Anger“. Sowohl mit ihrem Lieblingsinstrument dem „ein- und ausatmenden Akkordeon" als auch mit der Ukulele präsentierte sie ihre selbstgeschriebenen emotionalen Texte, wie den Song „An der Dankstelle halten wir an“, Lieder voller Hoffnung und Vertrauen sowie Ballade sorgten für tolle Atmosphäre auf dem Grünanger.

Viertes Mal

Bereits zum vierten Mal war der Clown Wolfelino aus Willich in Espelkamp. „Das letzte Mal, als ich hier gewesen bin, ist aber schon 25 Jahre her. Das war bei der 'Nacht der Kommödianten' im Bürgerhaus“, erklärt der Künstler, während er am Sonntagmittag an den Tischen zum Frühschoppen mit den Karten zauberte. Währenddessen haben Christian Schoenefeldt aus Oldenburg und Band für jazzige Klänge zum Frühschoppen gesorgt.

Der Sommer auf dem Anger bot wie auch am ersten Tag ein spannendes Front-Cooking. Claus Mochmann vom Steakhouse Espelkamp ließ dabei die Steaks schon mal extra aufflammen.

Festwirt Johann Schneider servierte außerdem Bratwürstchen und Pommes. In einem Pagodenzelt kreierte Udo Henke vom Gasthaus Krug zum Grünen Kranze Fischspezialitäten.

Bühnenprogramm

Genau vor der Bühne, auf der auch die großen und kleinen Tänzer der Artistic Dance Academy unter der Leitung von Anna Nasirov aus Espelkamp mit Ballett und Hip Hop ihr Publikum begeisterten, scharte Clown Wolfelino das Publikum ein zweites Mal um sich und modellierte Luftballons in Herzen und Oktopusse und andere Figuren.

Für weiteren Lokalkolorit sorgte der 1. Reit- und Fahrverein mit Ponyreiten. Einen besonderen Einsatz hatte das Technische Hilfswerk des Ortsvereins Lübbecke, das mit gleich elf Ehrenamtlern vor Ort war. Sie präsentierten einen Gerätekraftwagen und Mehrzweck-Einsatzfahrzeuge. Sie animierten in erster Linie die Kinder mit einem Metall-Detektor-Suchspiel und Sandsackweitwurf-Wettbewerb. Außerdem durfen die Jungen und Mädchen das große blaue Fahrzeug kennenlernen. Marcel Clauß, ehrenamtlicher Mitarbeiter des THW Lübbecke, erklärte, dass das THW dem Bundesinnenministerium unterstellt ist und über Landes- und Bundesverbände organisiert ist. Regelmäßig wird es aber auch über die Leitstelle der Feuerwehr und Polizei zu besonderen Einsätzen gerufen. Bei regelmäßigen Diensten würden die Mitglieder der Jugendgruppe sich ausbilden lassen und das THW kennenlernen.

Verkaufsoffen

Insgesamt spielte das Wetter dem Veranstalter nicht ganz so wie gewünscht in die Karte. Der zumeist bedeckte Himmel sorgte aber für mildes Juli-Wetter und ein bisschen Nieselregen. Dennoch waren die Veranstalter am Ende der beiden Tage mehr als zufrieden mit dem Verlauft des Angersommers. Am Sonntag hatten zudem die Geschäfte bis 18 Uhr in der Innenstadt geöffnet.