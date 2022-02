"Angst vor dem Flächenbrand"

Spontan, nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine, hat die Evangelische Martins-Kirchengemeinde zu einem Friedensgebet in die Thomaskirche eingeladen. Die Stadtverwaltung bereitet sich derweil schon auf Flüchtlinge aus der Ukraine vor.

Der Ukraine-Krieg hat die Menschen hierzulande betroffen gemacht. Um einen Rahmen zu haben, seine Sorgen und Ängste miteinander zu teilen, hat die Evangelische Martins-Kirchengemeinde am Donnerstagabend spontan in die Thomaskirche geladen – zum Friedensgebet unter Leitung von Pastor Friedrich Stork und Diakonin Liane Stork, seiner Ehefrau.

Kleiner Kreis

Es hätten bestimmt an diesem Tag noch mehr Besucher den Weg in die Thomaskirche gefunden. Aber das stürmische und regnerische Wetter machte vielen Christen sicherlich einen Strich durch ihr Vorhaben. Um 18 Uhr wurden die ersten Lichter von den Eheleute Stork an der Weltkugel angezündet. Im kleinen Kreis von 20 Personen fand dann, während die Glocken der Thomaskirche für zehn Minuten erklangen, das Friedensgebet statt. Danach gab es eine Predigt, mit Gesang, im Wechsel zwischen den Eheleuten Stork. „Es ist Krieg, Menschen sterben oder sind auf der Flucht und wir haben Angst vor einem Flächenbrand in Europa“, hieß es da von den Geistlichen.

Zwischendurch wurden immer wieder Kerzen an der Weltkugel angezündet in der Hoffnung, dass der Krieg nicht noch weiter eskaliert und die Mächtigen dieser Welt wieder zum Gespräch zurückfinden und eine gewaltfreie Lösung des Konfliktes finden.

Kommende Maßnahmen

Derweil bereitet sich die Stadtverwaltung auf einen verstärkten Strom an Flüchtlingen aus der Ukraine vor. Friedrich Schumacher, Sachgebietsleiter Soziale Dienstleistungen in der Verwaltung, erklärte, dass erste Arbeiten bereits angelaufen seien. Wie sich die Lage dann letztlich darstelle, „kann man noch nicht sagen“. Viele Menschen seien aber mittlerweile auf dem Weg nach Polen oder dort schon angekommen. Auf lange Sicht werde es sicherlich zum Thema Flüchtlinge nationale und EU-Beschlüsse geben. Dennoch sei man seitens der Verwaltung bereits dazu übergegangen zu schauen, „wie viele Flüchtlinge wir noch in unserem Bestand unterbringen können. Dann müssen wir schauen, ob wir noch Wohnungen benötigen. Und die dritte Frage ist: ‚Wo bekommen wir diese Wohnungen her‘“, umriss Schumacher grob die kommenden Maßnahmen.

"Dramatische Situation"

Schumacher erinnerte an die „sehr dramatische Situation“ 2014/15. Diese Situation werde sich wohl so schnell nicht wieder einstellen. Aber eine valide Prognose, was an Flüchtlingen aufgrund des Ukraine-Krieges auf die Stadt zukomme, lasse sich noch nicht abgeben, gab Schumacher einen ersten Sachstand zur Lage rund um die Flüchtlingskapazitäten in Espelkamp.

Über die aktuelle Entwicklung durch den russischen Angriff auf die Ukraine halten wir Sie in unserem Liveticker auf dem Laufenden.