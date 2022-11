Annika Lekon und Rudi Klein sind Sportler des Jahres

Espelkamp

Jährlich werden in Espelkamp die Sportler sowie die Mannschaften geehrt, die im abgelaufenen Kalenderjahr großartige sportliche Erfolge erreichen konnten. So auch dieses Jahr: Der Leitung nahm sich der Geschäftsführer des ausrichtenden Stadtsportverbandes, Peter Snethlage, an. Sören Eiko Mielke führte als Moderator durch den Abend und präsentierte die einzelnen Sportler sowie ihre Sportart.

Von Jan Benedikt Meier