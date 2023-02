Anwohnerin nimmt Gasgeruch wahr

Eine Espelkamperin hat am Freitag die Polizei und Feuerwehr alarmiert. Sie nahm im Mehrfamilienhaus im Tilsiter Weg Gasgeruch wahr. Die Feuerwehr rückte gleich mit einer großen Truppe aus.

Feuerwehr-Einsatz im Tilsiter Weg in Espelkamp. Die Einsatzkräfte waren auf der Suche nach einem Gasleck.

Die Martinshörner dröhnten gegen 14 Uhr am Freitagnachmittag durch die Innenstadt. Immer weitere Fahrzeuge fuhren in den Tilsiter Weg. Denn dort hatte eine Bewohnerin in einem Mehrfamilienhaus Gasgeruch wahrgenommen. Sie wählte sofort den Notruf.