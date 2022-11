Auch im Sport wird nun kräftig gespart

Die Energiekrise betrifft nun nicht nur die Straßenbeleuchtung. Auch die Sportstätten werden nun wohl ihren Betrieb dahingehend ausrichten, dass möglichst viel Energie bei Beleuchtung und Beheizung gespart wird. Für diesen Schritt sprachen sich alle Mitglieder des Ausschusses für Generationen, Sport und Vereinswesen in ihrer Sitzung am Donnerstagnachmittag im Rathaus aus.

Energiekrise: Espelkamper Sportausschuss berät über Maßnahmen in den Hallen

Die Rundturnhalle in Espelkamp. Auch dort soll Energie eingespart werden.

So soll nach dem Willen der Politiker unter anderem die Temperatur in den Sporthallen und Vereinsheimen um ein Grad Celsius gesenkt werden. Andreas Bredenkötter, Schulamtsleiter und zuständiger Sachgebietsleiter, trug – in Abwesenheit des noch erkrankten Bürgermeisters Dr. Henning Vieker – die Pläne vor. Die seien gemeinsam im zuständigen Arbeitskreis erarbeitet worden und hätten dort einstimmigen Konsens erhalten.