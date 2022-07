Auseinandersetzung an der Breslauer Straße

Eine Gruppe von sechs Personen soll in der Nacht zu Sonntag eine Gruppe Jugendlicher angegriffen haben. Die unbekannte Personengruppe soll die Jugendlichen unter anderem mit Faustschlägen malträtiert haben.

Gefährliche Körperverletzung in der Espelkamper Innenstadt

Die Polizei hat bereits die Ermittlungen aufgenommen und teilte mit, es handele sich bei dem Vergehen um Körperverletzung. Die Auseinandersetzung hat sich an der Ecke Breslauer Straße / Rahdener Straße zugetragen.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge waren zwei Brüder im Alter von 16 und 22 Jahren gemeinsam mit einer 16-jährigen Jugendlichen und einem 18-Jährigen auf dem Rückweg von einer Party, als sie gegen 1.10 Uhr im Bereich des Parkhauses von einer offenbar sechsköpfigen Personengruppe angegriffen wurden.

Die sollen nach vorausgegangener verbaler Auseinandersetzung das Brüderpaar mit Faustschlägen malträtiert und verletzt haben. Anschließend flüchteten die Angreifer in Richtung der Beuthener Straße. Eine polizeiliche Fahndung führte nicht zu ihrer Ergreifung. Eine Krankenwagenbesatzung kümmerte sich vor Ort um die offenbar leicht verletzten Brüder - beide lehnten einen Transport ins Krankenhaus ab. Stattdessen wollten sie sich selber in ärztliche Versorgung begeben.

Die Beteiligten beschrieben die mutmaßlichen Täter in einem Alter von 15 bis 18 Jahren. Eine Person soll mit einem weißen, eine andere mit einem blauen Pullover gekleidet gewesen sein. Ein Unbekannter habe, so die Angaben, ein Fahrrad mit sich geführt. Zudem sollen die Angreifer in einer offenbar osteuropäischen Sprache - möglicherweise ukrainisch oder russisch - miteinander gesprochen haben.

Wer Hinweise zu den Angreifern geben kann, der wird gebeten, sich unter Telefon 0571/88660 bei den Ermittlern zu melden.