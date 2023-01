Sechs ausgesetzte Welpen in Espelkamp am Theater gefunden

Schutzsuchend kuscheln sie sich in die Arme von Sara Meinsen und Victoria Bergen. Sechs zuckersüße Hundewelpen haben in dieser Woche im Lübbecker Tierheim Unterschlupf gefunden.

Wir suchen ein neues Zuhause! Sechs Mischlinge, sechs bis sieben Wochen alt, sind in Espelkamp ausgesetzt worden.

Dort warten die Geschwister nun sehnsüchtig auf ein neues Zuhause. Zu Wochenbeginn war ein Mann beim morgendlichen Gassigehen in Espelkamp auf einen Karton gestoßen, in dem die sechs verängstigten Welpen saßen.

Welpen in gutem Zustand

„Er hat sie gleich zu uns gebracht“, sagt Sara Meinsen, Leiterin des Tierheims. „Der Karton war in der Nähe des Theaters abgestellt worden. Es sieht so aus, dass der Besitzer wollte, dass er auch gefunden wird.“ Die Welpen, allesamt Rüden, seien im Alter von sieben bis acht Wochen und in gutem Zustand.

„Sie werden bis jetzt bei der Mutter gewesen sein. Lange können sie auch nicht in der Kälte gestanden haben. Der Karton war nicht durchgeweicht“, vermutet Meinsen. Rassetechnisch könne sie zu ihren neuen Untermietern zum jetzigen Zeitpunkt noch keine ganz genauen Angaben machen. „Wir vermuten aber, dass es sich um Mischlinge mit einem Teil Schäferhund handelt.“

Die Welpen, die Namen von bekannten Musikern erhalten haben, haben unterschiedlich farbige Halsbänder bekommen, um sie auseinander halten zu können. Foto: Alexander Grohmann

Die Welpen wurden nach der Aufnahme sofort tierärztlich versorgt. Sie erhalten in nächster Zeit zudem die notwendigen Impfungen und eine Wurmkur. „Damit wir sie irgendwann mit TÜV und AU entlassen können“, sagt Meinsen lächelnd. Denn fest steht: Jedes der Hunde-Babys wird wohl ein neues Zuhause brauchen. „Vielleicht meldet sich ja noch jemand, der die Welpen vermisst. Aber davon kann man nicht ausgehen“, sagt Sara Meinsen, die sich mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Zwischenzeit liebevoll um die Tiere kümmert.

Namen von Musikern erhalten

Sogar Namen haben die flauschigen Welpen nach ihrem „Einzug“ schon erhalten: Elvis, Dean, Ray, Tommy, Billy und Bob schauen beim Zeitungstermin zum Teil neugierig, zum Teil auch leicht verängstigt in die Kamera. „Wir haben ihnen Namen von Musikern gegeben. Das passte irgendwie, schließlich wurden sie am Theater gefunden“, erklärt Victoria Bergen. Um sie zuordnen zu können, trägt jedes der Hundewelpen ein andersfarbiges Halsband. Während vier Hunde braun-gefleckt sind, stechen zwei Welpen mit schwarzem Fell heraus.

„Dass es sich ausnahmslos um Rüden handelt, ist ungewöhnlich“, sagt Meinsen, die hofft, dass sich liebe Hundefreunde für die Tiere finden, die eigentlich noch ein paar Wochen bei der Mutter hätten sein müssen und nun auf sich allein gestellt sind. Wichtig: Die Familie ist im Tierheim in einer gemeinsamen Box untergekommen, gibt sich auf diese Weise auch gegenseitig Halt.

Sara Meinsen (links) und Victoria Bergen vom Tierheim Lübbecke zeigen die sechs am Espelkamper Theater gefundenen Welpen. Foto: Alexander Grohmann

Derzeit sei es noch zu früh, um die Tiere in neue Hände zu geben, sagt Sara Meinsen. Erst müsse die tierärztliche Behandlung mit den Impfungen abgeschlossen sein. In vier Wochen, schätzt die Leiterin, könnten dann die ersten Interessenten vorstellig werden. Und wer weiß: Vielleicht meldet sich ja der Besitzer bis dahin doch noch.