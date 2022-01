Auto fährt Radfahrerin im Kreisverkehr um

Zu einem Unfall zwischen einem Auto und einer Radfahrerin (76) ist es am Montag gegen 17.20 Uhr im Kreisverkehr an der Rahdener Straße in Espelkamp gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 60 Jahre alter Espelkamper in einem Mercedes auf der Beuthener Straße in Richtung der Isenstedter Straße unterwegs. Er wollte in den Kreisverkehr an der Rahdener Straße fahren. Dort befand sich zur gleichen Zeit eine 76 Jahre alte Radfahrerin, ebenfalls aus Espelkamp.

Als der Mann mit seinem Auto in den Kreisel einfuhr, kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Dabei stürzte die Frau mit ihrem Rad zu Boden.

Ersthelfer kümmerten sich um die verletzte Radlerin bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Schließlich wurde sie mit einem Rettungswagen ins Klinikum Minden gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.