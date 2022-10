Espelkamp: Auto überschlägt sich mehrfach

Offenbar mehrfach überschlagen hat sich am Montagmorgen ein Hyundai bei einem Alleinunfall auf dem Stadtweg in Espelkamp-Isenstedt.

Dessen Fahrer, ein 30-Jähriger aus Espelkamp, war den ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge gegen 7.25 Uhr in Richtung der Herforder Straße unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über das Auto verlor. In der Folge kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab, geriet in einen Graben und überschlug sich. Schließlich kam der Kleinwagen auf seinen Reifen auf der Straße stehend zum Stillstand.

Ein Ersthelfer kümmerte sich um den Mann und sicherte die Unfallstelle mit einem Warndreieck. Eine verständigte Rettungswagenbesatzung brachte ihn schließlich zur Behandlung mit offenbar leichteren Verletzungen ins Lübbecker Krankenhaus. Während das Auto abgeschleppt wurde, kümmerte sich die ebenfalls am Einsatz beteiligte Feuerwehr um die Reinigung der Fahrbahn.