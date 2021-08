Baby in Badewanne ertrunken

Espelkamp (WB/du)

Im Fall des elf Monate alten Säuglings, der in der Wohnung seiner Eltern in Espelkamp (Kreis Minden-Lübbecke) tot aufgefunden wurde, steht jetzt die Todesursache fest. Staatsanwaltschaft und Polizei teilten am Mittwoch mit, dass das Kind in der Badewanne ertrunken sei.

wn