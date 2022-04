BAM wieder im Bürgerhaus

Die Berufsausbildungsmesse BAM in Espelkamp findet vom 11. bis 13. Mai statt. Und dieses Mal können sich die Schüler wieder direkt an den Ständen im Bürgerhaus über die verschiedenen Berufsbilder informieren.

„ Digital wurde die Messe nicht so gut angenommen. “ Dirk Engelmann-Homölle

Dirk Engelmann-Homölle, der seitens der Stadt bereits seit Jahren damit betraut ist, die BAM zu organisieren, zeigte sich in der Hauptausschuss-Sitzung über diese Entwicklung sehr glücklich. Die beteiligten Unternehmen hätten gesagt, dass die physische Form „die bessere Variante ist“. Im vergangenen Jahr sei die BAM zwar digital im Netz angeboten worden. Aber Engelmann-Homölle zog ein klares Fazit. „Digital wurde die Messe nicht so gut angenommen.“ Die jetzigen Zahlen aber zeigen, dass die BAM offensichtlich nach zwei Coronajahren nichts an ihrer Attraktivität verloren hat. „Wir haben 1200 Anmeldungen im Westkreis“, so Engelmann-Homölle in der Ausschusssitzung im Bürgerhaus. Insgesamt werden mehr als 70 Aussteller über 170 verschiedene Berufsbilder, Studiengänge und Weiterbildungsmöglichkeiten präsentieren.

In diesem Jahr organisiert die Stadt die BAM gemeinsam mit dem Unternehmen Meyer-Wagenfeld aus Espelkamp. Deren Vertreter Alexandra Herbersdorf und Martin Meyer, informierten die Politiker darüber, dass im Vorfeld auch auf ein digitales BAM-Format zurückgegriffen wurde. So wurde eine Ausbildungsplattform eingerichtet. Dort präsentieren sich alle Unternehmen, Betriebe und weitere BAM-Anbieter mit einem kurzen Profil. Die Schüler können sich dementsprechend schon einmal einen umfassenden Überblick über das gesamte Job-Angebot verschaffen. Dafür wurde im Netz eine Seite angelegt. Mit Hilfe von so genannten Kacheln, Videos und Profilen können die Jugendlichen sich schnell informieren, ob der Arbeitgeber überhaupt für sie in Frage kommt.

Live-Streams

Mit Live-Streams direkt in die Schulen hatten die Schüler zudem die Gelegenheit, den verschiedenen Messe-Ausstellern im Vorfeld einige wichtige Frage zu stellen. Herbersdorf und Meyer zeigten per Video, wie ein solcher Stream in der Schule abgelaufen ist. Die Mädchen und Jungen nahmen die Gelegenheit gerne wahr, um erste Rahmenbedingungen eines möglichen Jobs abzuklopfen. „Ob denn im Unternehmen auch eine Zweitausbildung möglich sei, nachdem man bereits eine Ausbildung abgeschlossen habe“, wollte ein Schüler wissen. Diese detaillierten Fragen zeigten, dass die Schüler auch die digitale Seite der BAM sehr schätzen gelernt haben. „Die BAM ist eine starke Veranstaltung“, stellten die beiden Vertreter von Meyer-Wagenfeld fest. Denn Espelkamp spiele als Wirtschaftsstandort eine herausragende Rolle.

Die Zeiten

Dirk Engelmann-Homölle sagte, dass sich die BAM wie in den Jahren zuvor an die Schüler der 9. und 10. Klasse sowie an die Sek-II-Schüler richte. Vom 11. bis 13. Mai – dieses Mal gibt es keinen BAM-Samstag – hat die Messe jeweils von 8.30 bis 13.30 Uhr geöffnet. An den drei Vormittagen gebe es jeweils drei Besucher-Korridore, in denen die Schüler an den Messeständen vorbeigeführt werden. „Wir haben dieses Jahr wieder das Scout-System“, so Engelmann-Homölle. Die Schüler verbringen immer eine Stunde mit dem Scout auf der Messe. Eine halbe Stunde haben sie dann zusätzlich Zeit, um sich alleine auf der BAM zu informieren. Er selbst werde noch in einigen Schulen im Vorfeld über die Ausbildungsmesse berichten. Zur Vorbereitung auf die BAM hätten die Schüler aber auch die Gelegenheit, die Ausbildungsplattform im Internet zu besuchen.