Beirat zweifelt an Podesten

Podeste und Sitzgelegenheiten für rund 95.000 Euro sollen im Mehrgenerationenpark in Espelkamp errichtet werden. Die neuen Mitglieder des Seniorenbeirates zweifeln aber die Notwendigkeit dieser Maßnahme an.

Der aktuelle Seniorenbeirat zieht eine Entscheidung der Mitglieder aus der vorherigen Legislaturperiode ernsthaft in Zweifel. Und zwar geht es um Podeste für den Mehrgenerationenpark.

"Sofortprogramm"

Daniela Niederdeppe, zuständige Verwaltungsexpertin, wurde dafür in die Sitzung des Beirates eingeladen. Sie erläuterte, dass der vorherige Beirat sich für die Anschaffung ausgesprochen habe. Dies könne zu einem großen Teil über die Förderung „Sofortprogramm Innenstädte“ geschehen. Auch das Förderprogramm „Moderne Sportstätten“ nannte sie als Finanzierungsquelle. Der dann noch offene Betrag soll über eingegangene Spenden bezahlt werden. „Die Förderquote beträgt 90 Prozent“, so Niederdeppe. Der Förderantrag sei am 11. März gestellt worden. Zu den Podesten erläuterte Niederdeppe, dass sie eine Holzauflage hätten und etwa 3,10 Meter lang seien. Davon seien zwei Elemente geplant. Darüber hinaus soll im Bereich des Spielplatzes im Osten eine sogenannte Sitzwelle installiert werden, die eine Länge von rund zehn Metern hat. Die Anschaffung einer Sportbox, die im südwestlichen Bereich in der Nähe der Boule-Bahn hingestellt werden soll und unter anderem Bälle und andere Sportutensilien beinhaltet komplettiert dann die Anschaffung. Insgesamt, so Niederdeppe, würde die Investition rund 95.000 Euro kosten, von denen 85.500 Euro bei einem positiven Bescheid gefördert werden. Der Eigenanteil beträgt 9500 Euro.

Kosten-Entwicklung

Niederdeppe betonte aber mit Blick auf die derzeitigen Kosten-Entwicklungen, dass dies nicht der endgültige Betrag sein müsse. Positiv sei jedoch, dass mit dem Eigenanteil nur ein Bruchteil der vorhandenen Spendengelder des Beirates angepackt werden müsse. Die Verwaltungsmitarbeiterin bezeichnete die Podeste als eine „gute Einheit“. Im kommenden Jahr könne in die Ausführung gegangen werden. Niederdeppe erläuterte auf Nachfrage kurz, dass die Sportbox mithilfe einer App geöffnet werden könne. Die Box beinhalte Bälle, Bänder und vieles mehr. Dies werde auf „der freien Fläche“ im Park benötigt. Daher sei die Box im südlichen Teil des Borås-Parks angesiedelt worden. Die Beiratsvorsitzende Monika Hutzfeldt hingegen sah für die Box eher den Standort in der Nähe der Spielgeräte als vorteilhaft an. Sie machte jedoch den Vorschlag, dies während eines Ortstermins im Park zu besprechen. Gisela Kottkamp stellte schließlich generell die Notwendigkeit der Podeste in Frage und sagte: „Alle, mit denen ich bislang gesprochen habe, würden gerne eine Beschattung im Park haben.“ Niederdeppe erklärte daraufhin, dass eine solche Beschattung finanziell „noch drin sitzen“ würde. Weitere Fragen, unter anderem ob Podeste und Sitzwelle dort, wo sie geplant sind auch günstig stehen wurden erst einmal vertagt. Es wurde angemerkt, dass es im Park nach starken Regenfällen auch zu vermehrt Bereiche geben würde, die längere Zeit unter Wasser stehen.

„ Ich habe den Auftrag bekommen. “ Daniela Niederdeppe

Warum die vorherigen Beiratsmitglieder die Podeste hätten haben wollen, vermochte Niederdeppe auch nicht zu sagen: „Ich habe den Auftrag bekommen: ‚Kümmere dich um Podeste‘.“ Diese habe der alte Beirat haben wollen. Während der Diskussion wurde darauf hingewiesen, dass der alte Beirat plante, die Podeste unter anderem bei Veranstaltungen zu nutzen. Monika Hutzfeldt jedenfalls schlug vor, sich die Gegebenheiten im Park bei einem Ortstermin einmal genauer anzuschauen.