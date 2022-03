Bewegung spornt an

Der Ludwig-Steil-Hof in Espelkamp hat rund 700 Mitarbeiter. Und für die wird ein umfassendes Reha-Sport-Progamm angeboten, um die Gesundheit zu fördern.

Innerhalb der evangelischen Stiftung Ludwig-Steil-Hof ist der einzelne Mitarbeiter wichtig und immer im Blick. Mittlerweile sind das mehr als 700 Menschen. Auch die individuelle Gesundheitsförderung ist dabei einer von mehreren Blickwinkeln. Wer dienstags gegen Mittag einen Blick in die Sporthalle auf dem Gelände an der Präses-Ernst-Wilm Straße wirft, kann auch ganz praktisch erleben, was das genau heißt.

Notwendiger Ausgleich

Reha-Sport sorgt für den nötigen Ausgleich zum oft sehr herausfordernden Arbeitsalltag und sichert dabei nicht nur die eigene Gesundheit und Lebensfreude, sondern stärkt auch die Arbeitskraft. Das Bewegung eine Menge Spaß machen kann wird auch sehr schnell deutlich, und der gegenseitige Antrieb spornt zusätzlich an. Keine Einheit gleicht dabei der anderen. Zunächst steht Aufwärmen auf dem Programm, bevor stehend oder auf der Matte Übungen für die komplette Rumpfmuskulatur mit verschiedenen Geräten jeden Einzelnen dort abholen, wo er gerade steht. Abschließend runden die Dehnung oder Kräftigung für den gesamten Körper jede Einheit ab. Finanziert wird das Angebot auf einer sicheren Grundlage, "denn es besteht für alle Mitarbeiter ein Anspruch auf die erste Verordnung", teilt der Ludwig-Steil-Hof mit.

„ Wir freuen uns über neue Aktive. “ Heike von der Forst

Diese bekomme man entweder über den eigenen Hausarzt oder einen Orthopäden. Es ergibt sich daraus ein Anspruch von maximal 50 Einheiten in 18 Monaten. Die Abrechnung erfolgt unkompliziert in Kooperation mit dem Verein Nwwe (Nordic Walking, Wellness, Ernährung) aus Preußisch Oldendorf direkt über die Krankenkasse. Das Angebot richtet sich dabei an alle Mitarbeiter, die präventiv etwas für ihre Gesundheit tun möchten oder im Vorfeld schon Probleme mit dem Rücken haben. „Wir freuen uns immer über neue Aktive“ betont Übungsleiterin Heike von der Forst abschließend.