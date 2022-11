BMW-Fahrer rammt zweimal einen Streifenwagen

Auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle hat ein BMW-Fahrer gleich zweimal einen Streifenwagen der Polizei gerammt. Doch all das half nichts. Die Polizei nahm den Verkehrs-Rowdy in Gewahrsam.

Die Verfolgungsjagd ereignete sich in der Nacht zu Samstag. Gegen 0.30 Uhr rückte in Höhe der Schweriner Straße ein auf der Isenstedter Straße fahrender BMW in den Fokus der Polizei. Als dessen Fahrer offenbar den Streifenwagen bemerkte, drückte er merklich auf sein Gaspedal. Nach Angaben der Polizei änderte sich dieses Verhalten auch in der Stargarder Straße nicht, obwohl ihm zwischenzeitlich nach Aktivierung des Blaulichts Anhaltezeichen gegeben worden waren.