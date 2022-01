Bölk bezeichnet CDU als „stillos“

Der CDU-Antrag für eine kostenlose Windeltonne in Espelkamp für junge Eltern ist mehrheitlich im Rat befürwortet worden. Bevor der Beschluss jedoch gefasst wurde, gab es eine intensive Diskussion.

Der Antrag der CDU für eine kostenlose Windeltonne hat in der vergangenen Ratssitzung erneut die Opposition auf den Plan gerufen. Nach dem Vorschlag der CDU sollen Eltern in den ersten drei Jahren nach der Geburt die Windeltonne kostenlos erhalten. Die anfallenden Kosten für die Leerung der Tonnen sollen aus dem Haushalt gezahlt werden. Damit, so die CDU, solle Espelkamp kinderfreundlicher gestaltet werden. Der Antrag sollte während der Ratssitzung beschlossen werden.