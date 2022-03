Bollmeier bleibt Vorsitzender

Grün und weiß sind am Freitagabend die Farben gewesen, in die der Festsaal vom Hotel und Restaurant Albersmeyer/Im Loh in Frotheim geschmückt waren. Nach nunmehr zwei Jahren Pause freute sich Vorsitzender Karl-Heinz Bollmeier, dass im Schützenkreis Lübbecke und seinen 37 Mitgliedsvereinen das aktive Vereinsleben wieder beginne.

Solider Kassenbestand

„Die Schützen können nun die Vereinsarbeit und das Training wieder aufnehmen, um das Schützenwesen wieder zum Leben zu erwecken“, sagte der Vorsitzende nach der Begrüßung. Im Rückblick auf die vergangenen zwei Jahre machte Bollmeier deutlich, dass diese von Enthaltsamkeit geprägt waren. Aufgrund der Pandemie hätten die Aktivitäten brach gelegen, viele Trainingsabende und Meisterschaften mussten verlegt oder abgesagt werden. Viele Schützenvereine hätten aber die Zeit genutzt, um ihre Schießstände zu reparieren und zu renovieren. So wurde zum Beispiel das Schießsportzentrum in Oppenwehe barrierefrei gestaltet, energetisch überarbeitet und renoviert, so dass sich die Schützen über die Wiederaufnahme der Vereinsaktivitäten freuen können. Kreissportleiter Günter Sprado, die stellvertretende Damenleiterin Heike Vogt und Jugendleiter Stefan Framke zeigten sich in ihren Berichten zuversichtlich, was die geplanten Veranstaltungen für dieses Jahr anbetrifft. Framke freute sich zudem darüber, dass viele Schützenvereine Fördergelder für die Renovierung ihrer Schießstände erhalten hatten. Günter Sprado dankte explizit der Wortmann AG, „die dem Schützenkreis 20 Bildschirme für den Schießstand gesponsert hat“. Kreisschatzmeister Dirk Drechsler erklärte zudem, dass trotz der vielen Ausfälle der Kassenbestand „solide“ sei.

Der gewählte Vorstand des Schützenkreises. Uwe Kahmeyer erhielt zum Abschied einen Präsentkorb. Foto: Schuetzenkreis

Da im vergangenen Jahr keine Kreisversammlung stattfinden konnte, wurden die Wahlen aus 2021 nachgeholt. Dabei wurde Schatzmeister Dirk Drechsler, der seit 2009 im Amt ist, wiedergewählt. Im Amt bestätigt wurde der stellvertretende Kreissportleiter Ralf Eikenhorst, der seit 2006 den Posten bekleidet. Der stellvertretende Geschäftsführer Uwe Kahmeyer trat jedoch nach 14 Jahren nicht mehr zur Wahl an. Für seine Verdienste erhielt er einen Präsentkorb und ein „ostwestfälisches Flachgeschenk“. Kahmeyer bleibt aber als Spartenleiter für die Schüler- und Jugendarbeit im Kreisvorstand tätig. Der neue stellvertretende Geschäftsführer wird – turnusgemäß – während der Jahreshauptversammlung 2023 gewählt. Für das Jahr 2022 stellten sich zur Wiederwahl: Der Kreisvorsitzende Karl-Heinz Bollmeier (seit 2008 im Amt), der Geschäftsführer Axel Kröger (seit 2020) und der stellvertretende Schatzmeister Fabian Katenbrink. Alle drei wurden von der Kreisversammlung in ihrem Ämtern bestätigt. Als Wahlleiter fungierte Gerd-Uwe Schmidt vom Schützenverein Frotheim. Das Kreiskönigsschießen wird am Sonntag, 4. September, in Levern ausgerichtet. Für das Jahr 2023 wurde die Veranstaltung an den Schützenverein Espelkamp-Alt vergeben. Die Kreisstandarte wird 2022 vom Schützenverein Tonnenheide getragen. Der Kreisvorsitzende bat außerdem alle Schützenvereine, in diesem Jahr einen Schützenkönig zu ermitteln, „damit zum Kreiskönigschießen wieder alle 37 Schützenvereine mit ihren neuen Majestäten begrüßt werden können“.

Termine

Das Königinnenpokalschießen wird am Samstag, 1. Oktober, vom Schützenverein Arrenkamp organisiert und im Jahr 2023 vom Schützenverein Kleinendorf ausgerichtet. Der Schützenverein Westrup wird darüber hinaus das Prinzgemahlenschießen am Freitag, 14. Oktober, veranstalten. Nach zwei Jahren ohne Versammlung konnten auch einige Schützen ausgezeichnet werden. Mit der goldenen Ehrennadel des Westfälischen Schützenbundes wurden Horst Schwarze vom Schützenverein Stelle-Stellerloh und Hartmut Wessel vom Schützenverein Wehdem geehrt. Über das Ehrenzeichen des Westfälischen Schützenbundes in Silber konnten sich Hans-Wilhelm Bischoff vom Schützenverein Vehlage sowie Karl-Heinz Becker und Uwe Zimmermann – beide vom Schützenverein Oppenwehe – freuen. Weitere Informationen sind im Internet unter www.schuetzenkreis-luebbecke.de zu finden.