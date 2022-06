"Bravo", Beifall und Büfett

„Sommermusik am Pfingstsamstag“ unter der Leitung von Kantor Krügel in Espelkamp

Lied ist wie ein Apfel – „A song is like an apple“ tönte es in der Espelkamper Thomaskirche. Beschwingt durch die Melodie und erfreut über den Text stimmten alle Zuhörer unter dem Dirigat von Kantor Tobias Krügel in einen vierstimmigen Kanon ein. „Ein Apfel und ein Lied an jedem Tag sind gesund und du brauchst keinen Arzt mehr“, heißt es frei übersetzt in dem kurzen Stück. Laut stimmten da gern alle Anwesenden mit ein – denn das tut gut.

Förderverein Kirchenmusik

Es war der Förderverein Kirchenmusik der Evangelischen Martins-Kirchengemeinde, der zu dieser „Sommermusik am Pfingstsamstag“ in die Thomaskirche eingeladen hatte. Der Verein steht seit einem halben Jahr unter der Leitung von Detlef Beckschewe. Etwa eine Stunde lang musizierten Choristen aus der Kantorei, Vokal Fatal und der Bläserkreis, wenn auch nicht in gewohnter „Stärke“. Denn leider sind nach den langen Lockdowns und Kontaktbeschränkungen noch nicht wieder alle Sänger sowie Musizierende „an Bord“. Der Coronavirus mache vielen noch Sorgen, hatte Kantor Krügel bereits im Vorfeld der Veranstaltung mitgeteilt. Dennoch war der erste große Auftritt seit Beginn der Pandemie ein Hörerlebnis. Und ähnlich wie beim Apfel-Lied durften die Zuhörer auch mitmachen statt nur zu lauschen.

Gelungene „Sommermusik am Pfingstsamstag“ in der Thomaskirche Foto: Wiebke Henke

Wunderschön arrangierte Klassiker aus dem Evangelischen Gesangbuch wie „Großer Gott wir loben dich“ oder „Geh aus mein Herz“ waren nur zwei der Lieder, die zum Mitsingen einluden. Dabei gelang es den Mitwirkenden, den alt bekannten Liedern ganz neuen Schwung zu verleihen. Zwischendurch hieß es wieder: „Musik genießen!“ Immer dann, wenn Vokal Fatal oder die Choristen aus ihrem Repertoire schöpften. Was Krügel als „kleines Augenzwinkerstück“ ankündigte, erntete schließlich besonders großen Applaus und ein „Wow“, ein „Bravo“ und auch „Klasse“ waren deutlich zu hören, nachdem sie auf die Melodie von Mozarts Nachtmusik „Wolfgang Amadeus macht uns froh“ sangen.

Das Konzert stand unter der Leitung von Kantor Tobias Krügel in der Thomaskirche Foto: Wiebke Henke

Insgesamt war es ein sehr beschwingter, musikalischer Abend, ganz genau so, wie es sich die Organisatoren gewünscht hatten. Der Förderverein Kirchenmusik, der die Kantorenstelle in Espelkamp sichert, lud nach dem Konzert noch zu einem Empfang ein. Selbstverständlich wurden die Gäste musikalisch dorthin geleitet: Die Bläser spielten „Beim Kronenwirt“ und schickten das Publikum damit im Dreivierteltakt an das Büfett.