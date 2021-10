Bürgermeister Vieker erneuert Impfaufruf

Espelkamp hat mit einem Corona-Inzidenzwert von über 700 einen großen Anteil daran, dass der Kreis Minden-Lübbecke in NRW den zweithöchsten Wert aufweist. Anlässlich der aktuellen Situation hat Bürgermeister Henning Vieker seinen Impfaufruf von März dieses Jahres an die Bevölkerung mit eindringlichen Worten erneuert.

Corona-Höchstwerte in Espelkamp

Vieker erklärte am Dienstagabend: „Aus aktuellem Anlass möchte ich den Espelkamper Impfaufruf noch einmal in deutlichen Worten betonen: Es gilt in Deutschland die freie Impfentscheidung, und das aus guten Gründen. Diese Entscheidung muss jeder von uns treffen. Mir ist aber sehr wichtig, dass dies auf Basis von seriösen Informationen und Fakten passiert.“