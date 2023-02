Und zu Gast ist die Blues-Band Blue Terrace. Darauf können sich die Besucher der Alten Schule mit dem Türmchen schon einmal riesig freuen. Blue Terrace ist eine Formation erfahrener Musiker, die ihre Lust am Außergewöhnlichen, ihr Interesse am gesamten Spektrum menschlicher Stimmungen und Thematiken des Blues zusammengeführt hat.

Energetisch aufgeladene Grooves

Die große musikalische Vielfalt der Bluesmusik unter dem Motto „All Kinds of Blues!“ auf die Bühne zu bringen, liegt ihnen am Herzen. So lassen intime romantische Bluesballaden, mitreißende swingende und groovende Tempi und energetisch aufgeladene Grooves in einer harmonischen Mischung das Blueskonzert zu einem Fest für die Ohren werden.

Das künstlerische Anliegen der Band zeigt sich auch darin, vergessene Songs aus den 1920-ern und später im modernen Gewand vorzustellen wie beispielsweise die allererste Schallplattenaufnahme eines Bluestitels (Mamie Smith). Das war zu seiner Zeit eine große Sensation und löste ein Bluesfieber aus. Blue Terrace bietet mit dem Bluesabend eine Reise durch die Welt des fast 150-jährigen Blues für die klassischen Bluesliebhaber und die Interessierten, die den Blues erst noch für sich entdecken möchten. Karten gibt es nur vor der Show am Eingang der Alten Schule mit dem Türmchen in Gestringen.