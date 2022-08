CDU-Spitze möchte das Krankenhaus in Espelkamp

Dieses Thema beschäftigt natürlich auch die Espelkamper CDU. Und so haben Florian Hemann, Stadtverbandsvorsitzender, und Thomas Rogalske, Fraktionsvorsitzender, während eines Pressegesprächs deutlich gemacht, dass es natürlich ein Vorteil für Espelkamp wäre, wenn ein neues Krankenhaus in der jungen Stadt gebaut würde.

„ Wenn Lübbecke saniert wird, würdeRahden auf Dauer nicht zu halten sein. “ Florian Hemann

So kann Florian Hemann das Ziel der Bürgerinitiative in Lübbecke verstehen, die für eine Sanierung eintritt. Er machte aber auch deutlich. "Wenn Lübbecke saniert wird, würde Rahden auf Dauer nicht zu halten sein." Zudem betonte er, dass mit einer Sanierung des Lübbecker Krankenhauses die Kommunen Rahden und Stemwede vernachlässigt würden. Diese seien von Espelkamp deutlich schneller zu erreichen.

Zudem betonte Hemann, der erst vor Kurzem den CDU-Stadtverbandsvorsitz von Detlef Beckschewe übernahm, dass sich die Experten - und damit meinte er unter anderem die im Lübbecker Krankenhaus Beschäftigten - "sich alle dafür ausgesprochen haben, dass es einen Neubau geben muss". Und er fügte an: "In Zeiten, in denen sich die Ärzte aussuchen können, wo sie arbeiten wollen", müsse man ihnen ein modernes Haus zur Verfügung stellen. Eine Sanierung würde zudem bedeuten, dass die Angestellten und Mitarbeiter des Lübbecker Krankenhaus rund zehn bis 15 Jahre auf einer Baustelle arbeiten müssten. Dies könne man den Menschen nicht zumuten. Zudem seien finanziell ein Neubau und eine Sanierung etwa gleich gestellt.

"Erstaunt" zeigte sich Thomas Rogalske über die Menschen, die sagten, dass ein Krankenhaus-Neubau aber teuer werde. "Wir sind im dritten Jahr einer Pandemie." Und so viele Menschen hätten in diesem Zusammenhang gesagt, dass der medizinische Bereich derjenige sei, bei dem "in die Vollen" gegangen werden müsse. Da passe die "Teuer-Aussage" nicht.

Er sprach der Espelkamper Stadtverwaltung "ein großes Lob" aus. Denn die habe mit den Standort-Alternativen in der Gabelhorst und in Groß Greben Ding "ihre Hausaufgaben gemacht".

In der Ansiedlung eines Krankenhauses sah er viele Vorteile für die Stadt. "Der Öffentliche Personennahverkehr wird ausgeweitet." Es gebe mehr Pflegepersonal und auch Medizin-Studenten könnten nach Espelkamp kommen. Nicht zuletzt sei ein Krankenhaus in Espelkamp ein "großer Imagegewinn für die Stadt. Die Innenstadt und der Einzelhandel würden belebt. Es wäre eine gute Sache".

Direkte Verbindung

Florian Hemann stellte in diesem Zusammenhang auch die Bedeutung des Bahnhofs in Espelkamp heraus, mit dem eine direkte Verbindung nach Bielefeld bestehen würde - zum Beispiel für Medizinstudenten. Wenn das Krankenhaus in Espelkamp stehen würde, "freuen wir uns sehr darüber". Vor diesem Hintergrund habe er auch Äußerungen, die gegen ein Krankenhaus in Espelkamp von Ratsmitglieder anderer Fraktionen getätigt wurden, als "irritierend" bezeichnet.