Christine kann endlich scharf sehen

Die Operation am Grauen Star war erfolgreich. Die Untersuchung bei Christine am Tag nach dem Eingriff bestätigt es. .

Spenden aus Espelkamp haben dafür gesorgt, dass 706 Augen-Operationen in Afrika, Asien und Lateinamerika vorgenommen werden konnten. Am Ende konnten die Patienten wieder sehen.

706 Operationen

Wenn ein Mensch nach langer Zeit plötzlich wieder sehen kann, ist das wie ein Wunder. Solche Wunder haben die Bürger Espelkamps mit ihren Spenden allein im vergangenen Jahr 706 Mal bewirkt. Insgesamt 21.189 Euro haben sie an die Christoffel-Blindenmission (CBM) gespendet. Mit diesem Geld kann die CBM Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika Augenlicht schenken und 706 Operationen am Grauen Star vornehmen. „Der Eingriff kostet in den Projekten der CBM durchschnittlich 30 Euro, bei Kindern wegen der benötigten Vollnarkose 125 Euro. Doch das sind Beträge, die sich viele der Betroffenen in Entwicklungsländern nicht leisten können“, sagte Tanja Plenk vom Bereich Öffentlichkeitsarbeit bei der CBM.

Augentropfen und Kontaktlinsen

Weltweit seien 17,1 Millionen durch Grauen Star erblindet, einer Trübung der Augenlinse. Um diese Trübung zu beseitigen, braucht es nur rund 15 Minuten. „Ein Arzt und Menschen wie die 117 Spender in Espelkamp können das Unglaubliche wahr machen.“ So war es auch bei der 17-jährigen Christine aus Kamerun. Sie betete jeden einzelnen Tag für ein Wunder. Die junge Frau konnte seit ihrer Geburt nicht gut sehen. Ihre Mutter Ngono ging schon früh mit ihr zum Arzt. Dort wurde festgestellt, dass Christine Grauen Star hatte, aber die Ärzte verschrieben nur Augentropfen. „Egal wie stark ich blinzelte oder wie weit ich mein Auge geöffnet habe, meine Sicht war verschwommen“, berichtete die junge Frau. Ngono suchte weitere Ärzte mit ihrer Tochter auf. Wieder Augentropfen, Kontaktlinsen oder Brillen. „Irgendwann haben wir fast alle acht Monate die Linsen gewechselt“, erzählt die Mutter und gesteht auch, dass ein Großteil des Familieneinkommens dafür drauf ging. Besser sehen konnte Christine trotzdem nicht. Im Gegenteil: Die junge Frau ging zwar zur Schule, ihre Noten jedoch wurden wie ihr Sehvermögen jedes Jahr schlechter – und Christine immer abhängiger von anderen. Sie brauchte Hilfe von Fremden beim Überqueren der Straße, die Mitschriften ihrer Klassenkameraden zum Lernen und ihre Familie, um den Alltag zu bewältigen. Dann traf Christine auf Menschen, die ihr helfen konnten. Ein von der CBM gefördertes Ärzteteam war in ihrer Region und klärte sie und ihre Mutter auf, dass ein chirurgischer Eingriff Christines Erblindung aufhalten, ja sogar heilen kann.

„ Kinder müssen eigentlich schon in frühen Jahren operiert werden. “ Tanja Plenk

„Kinder müssen eigentlich schon in frühen Jahren operiert werden, damit sie noch sehen lernen“, sagt Plenk. Aber Christine hatte Glück: Die 17-Jährige wurde im Krankenhaus operiert und kann trotz ihres Alters nach dem Eingriff klar sehen, der Schleier vor ihren Augen ist weg. „Dank der Spender der CBM habe die Mutter sogar weniger bezahlt als für manche Sehhilfe ihrer Tochter“, sagt Plenk. Und Christine „will viel lernen, um Augenärztin zu werden und um ganz vielen Menschen das Wunder zu schenken, das sie selbst erleben durfte“, sagt Plenk weiter.

Christoffel-Blindenmission

Die Christoffel-Blindenmission (CBM) zählt zu den international führenden Organisationen für inklusive Entwicklungszusammenarbeit. Sie unterstützt Menschen mit Behinderungen in den ärmsten Ländern der Welt – und das seit mehr als 110 Jahren. Gemeinsam mit ihren lokalen Partnern sorgt sie dafür, dass sich das Leben von Menschen mit Behinderungen grundlegend und dauerhaft verbessert. Sie leistet medizinische Hilfe und setzt sich für gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe ein. Weitere Infos unter unter www.cbm.de.