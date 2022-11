Cosmogenia - monumentaler Lobgesang und Warnung

Gelungenes Crossover-Konzert in der Espelkamper Thomaskirche

Espelkamp

Nahezu fünf Minuten benötigte Guntram Pauli nach dem furiosen Finale seiner „Cosmogenia“ in der Thomaskirche zur Vorstellung der beteiligten Musiker, auch ohne alle 66 Personen einzeln beim Namen genannt zu haben. Immer wieder brandete Applaus in die Abmoderation des Komponisten, Sängers und Keyboarders, besonders ein Name löste begeisterten Zuspruch im vollbesetzten Kirchengestühl aus - zurecht.

Von Peter Götz