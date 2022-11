Country Club Isenstedt spendet Erlös vom Weihnachtsmarkt-Verkauf

Kim-Tara Fleischer ist seitdem querschnittsgelähmt. Gegen diese Prognose kämpft sie seit über einem Jahr mit großen Erfolgen in einer Klinik in Bochum an. Inzwischen ist Kim-Tara so stabil, dass sie weitere Therapien zuhause fortsetzen könnte und ihre Eltern die Betreuung übernehmen könnten. Doch hier beginnt das Problem, denn sie weiß nicht, wann sie wieder in ihrem Wohnort Hiddenhausen sein kann, um dort in einer kleinen barrierefreien Wohnung wieder ein selbstbestimmtes Leben führen zu können.

Die Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) hat Kim-Tara Fleischer darüber informiert, dass sie in einem Pflegeheim untergebracht werden kann. Da es im Kreis Herford jedoch keine Angebote für junge Menschen gibt, müsste sie in einem Altenheim leben. Auch die Suche nach einer eigenen, behindertengerechten Wohnung ist schwierig, denn sie ist noch 24 Stunden am Tag auf eine Betreuung angewiesen. Mehrere Monate nach dem Arbeitsunfall begannen ihre Eltern die Planungen für eine mobile Wohneinheit oder einen Umbau des Wohnhauses.

Niederschmetternde Nachricht

Doch im Januar 2022 wurden ihre Eltern und sie von der BGHW informiert, dass die mobile Wohneinheit zu klein ist und auch der Umbau des Elternhauses nicht möglich wäre, da dieser ebenfalls zu klein sei. Als wäre diese Nachricht nicht schon niederschmetternd genug, erfuhren sie dann noch, dass jeglicher Umbau oder Anbau nicht komplett finanziert wird. Nach fast vier Monaten Wartezeit warf diese Mitteilung alle zurück. Die Aussicht nach Hause zu kommen, sank auf den Nullpunkt.

Kim-Tara Fleischer fühlt sich nach über einem Jahr in der Klinik nicht mehr wohl. Ihr größter Wunsch ist es, nicht den dritten Geburtstag in Folge im Krankenhaus verbringen zu müssen. Aus diesem Grund sammeln ihre Eltern und sie nun Spenden, um einen größeren Modulanbau als Wohnung, der dann an das Haus angebaut werden kann, zu finanzieren. Diese Geschichte erzählte Kim-Taras Vater Andreas Fleischer, dem Geschäftsführer des Isenstedter Country Clubs, Markus Bußler-Bollmeier.

Verkauf von Glühwein und Kartoffel-Wedges

Seine Idee war es, den Erlös aus dem Verkauf von Glühwein und Kartoffel-Wedges am Stand des Country Club Isenstedt, auf dem schon traditionellen Isenstedter Weihnachtsmarkt am zweiten Adventsamstag, 3. Dezember, an der Isenstedter Grundschule, Kim-Tara Fleischer zu spenden. Die Idee fand sofort Zustimmung beim ersten Vorsitzenden Manuell Bollmeier und dem gesamten Verein. Zusätzlich wird der Verein noch eine Spendenbox am Stand aufstellen.

Der Vorstand und auch alle Vereinsmitglieder hoffen auf eine große Beteiligung und einen guten Verkauf, um mit einen hohen Spendenbetrag Kim-Tara Fleischer helfen zu können. Wer zusätzlich noch spenden möchte, kann dies auf das Spendenkonto von Kontoinhaber: Kim-Tara Fleischer, Volksbank Herford-Mindener Land eG, IBAN: DE52 4949 0070 2241 6007 01 mit dem Verwendungszweck: Spendenkonto Kim-Tara Fleischer.