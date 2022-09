Couragierte Männer stellen flüchtigen Räuber

Überfall auf einen Supermarkt in Espelkamp

Espelkamp

Ein augenscheinlich mit einer Pistole bewaffneter Mann hat am Montagabend den NP-Markt an der Koloniestraße in Espelkamp überfallen. Mit dem erbeuteten Geld kam er allerdings nicht weit. Denn zwei Männer - ein Supermarktmitarbeiter und ein Kunde - konnten den Täter stellen. Und dies taten sie mit einer couragierten Vorgehensweise.

Von Felix Quebbemann