"Da geht einem die Pumpe"

Uli Riebe ist seit 2005 Bezirksbeamter in Espelkamp gewesen. Vor kurzem ist er in den Ruhestand gegangen. Im Gespräch erinnert sich der 62-Jährige an so manche Begebenheit während seiner Dienstzeit.

Uli Riebe betrachtet sich das Treiben auf dem Wilhelm-Kern-Platz zur Marktzeit aus sicherer Entfernung. Er steht auf der Balustrade des Mittwald-Centers – und hat keine Polizeiuniform an.



Das ist ein ungewöhnlicher Anblick. Denn Riebe ist wohl so ziemlich jedem Espelkamper bekannt. In den meisten Fällen radelte er in Polizeimontur durch die Stadt und hatte für jeden Bürger ein offenes Ohr. Denn Riebe war seit 2005 Bezirksbeamter in der jungen Stadt. Nun aber ist der 62-Jährige in den Ruhestand gegangen. Seine Nachfolgerin ist Daniela Krato.

„Seit 1981 bin ich Polizist gewesen“, sagt Riebe. Die Erinnerungen an seinen Werdegang bei der Polizei sind noch so frisch, als ob er erst vor Kurzem den Berufsweg eingeschlagen hätte. „Mein Berufswunsch, zur Polizei zu gehen, war früh gegeben“, erzählt er. Bereits in jugendlichen Jahren hat er sich beworben. „Das ging allerdings daneben“, wie Riebe erzählt.

Er schloss daher die Schule mit der Mittleren Reife ab. Ein weiterer Berufswunsch, der des Schornsteinfegers, erfüllte sich ebenfalls nicht. Vielmehr absolvierte Riebe eine Ausbildung als Krankenpfleger. „Das hätte ich auch gemacht“, erinnert er sich. Doch der Wunsch, Polizist zu werden, war immer noch in seinem Kopf. Zu gut gefiel ihm unter anderem das Verhältnis zwischen Außen- und Innendienst.



Erneuter Versuch

Ein erneuter Versuch brachte schließlich den Erfolg. Nach zweieinhalb Jahren Ausbildung und ein Jahr in Bad Oeynhausen fand er den Weg 1984 nach Espelkamp. Damit rückte er deutlich näher an seine Heimat heran. Denn Riebe stammt aus dem Großraum Stemwede.

Dass Uli Riebe irgendwann als Bezirksbeamter erster Ansprechpartner für die Sorgen und Nöte der Bürger in Espelkamp sein würde, war 1984 noch nicht abzusehen.

Aber den Sinn für die Gemeinschaft brachte die Berufswahl mit sich. „Teamarbeit und Kollegialität“ seien untrennbar mit dem Beruf des Polizisten verbunden. Riebe erinnert sich noch gut daran, wie das Team damals in Dienstgruppen eingeteilt war. Viele Kollegen hatten Familie und bauten Häuser. Da kam es auf gute Kommunikation untereinander an. Schließlich mussten die Schichten eingeteilt werden.



„ Man hat Kritik einstecken müssen. “ Uli Riebe

Besonders gerne ging Riebe raus – in die Stadt. „Der Außendienst war einfach super. Acht Stunden in einem Büro sitzen, wäre für mich nichts gewesen.“ Hinausfahren und mit den Menschen sprechen; dies sei eine Unabhängigkeit des Arbeitens – insbesondere als Bezirksbeamter. „Die Behörde lässt dir dabei viel Kreativität.“ Durch den Besuch in Kindergärten, Schulen, Fahrschulen und Seniorenwohnheimen habe er zudem viele Kontakte zur Bevölkerung geknüpft. Es liege auch an jedem selber, wie er den Beruf ausgestalte. Riebes Aufteilung war: 80 Prozent Außen- und 20 Prozent Innendienst.

„Man hat Kritik einstecken müssen. Aber man hat auch viel positive Rückmeldungen erhalten – in zwischenmenschlichen Gesprächen.“ Letztlich müsse jeder selbst entscheiden, ob er zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto in seinem Bezirk unterwegs ist.

Ein tolles Beispiel für das Miteinander und die Zusammenarbeit mit Bevölkerung und Polizei sei die „Aktion Zivilcourage“ gewesen, erinnert sich Riebe. Da habe er viele Menschen kennen gelernt, „die einen mitgerissen haben und couragiert dabei waren“. Es sei über den Tellerrand geschaut worden.



Als Bezirksbeamter sei es ihm immer um die Menschen gegangen. Und durch solche Aktionen wie „Zivilcourage“ könnten die Bürger mitgenommen werden. Auch mit dem Jugendamt habe man sich ausgetauscht. Kontakte wurden zum Lehrerkollegium geknüpft. Anke Baratella (damalige Rektorin der Ina-Seidel-Schule, Anm. d. Red.) sei beispielsweise immer rausgekommen, wenn er an der Schule nach dem Rechten gesehen hätte. „Das Miteinander mit verschiedenen Organisationen macht den Bezirksdienst aus.“

Gerne sei er in seiner Tätigkeit als Bezirksbeamter zur Marktzeit auf dem Kern-Platz gewesen. Zudem habe er auch immer gerne an Schulen und Kindergarten für die Sicherheit der Jungen und Mädchen gesorgt. Durch die Arbeit mit den Kindern sei einfach jeder negative Stress abgefallen. „Diese Art der Freundlichkeit und Unterhaltung“ hat Riebe einfach Spaß gemacht.



Uli Riebe bei den Verkehrssicherheitstagen an der Grundschule Benkhausen im Jahr 2015. Foto: Andreas Kokemoor

Natürlich hat Uli Riebe auch so manch haarsträubende Geschichte in seinem Beruf erlebt. Er erinnert sich: „Am Söderblom-Gymnasium wurde Alarm ausgelöst.“ Auch wenn es sich um einen Fehlalarm handelte, musste dies kontrolliert werden. „Wir hatten Nachtdienst und sind um das Gebäude gegangen.“ Im Licht der Lampe sei zunächst ein Vogel weggeflogen – der erste Schreckmoment. Riebe hob die Lampe und leuchtete in die Fenster. Da blieb ihm fast das Herz stehen. Er wurde angestarrt von unzähligen weißen Gesichtern. Der Kunstkursus hatte offensichtlich seine gebastelten Figuren zum Trocknen an die Fenster gestellt. „Da geht einem die Pumpe“, sagt Riebe.



"Etwas zu laut"

Bei der Erinnerung an die Kontrolle eines VW-Sciroccos auf der B 239 fängt Riebe ebenfalls an zu lachen. Der wurde von ihm und seinem Kollegen überprüft, weil das Auto „etwas zu laut“ unterwegs war. Die Motorhaube des Sportwagens war lediglich mit zwei Gummiproppen befestigt. Als sich Riebes Polizeikollege in den Wagen setzte und startete, um zu schauen, warum die Pferdestärken denn so brüllten, flog die Motorhaube hoch. „Mit dem Wagen fährst du zum TÜV“, hätten sie dem Fahrer daraufhin nur noch wärmstens ans Herz gelegt.



45 Jahre sei er insgesamt berufstätig gewesen. Nun wird es Zeit, den Lebensabend zu genießen. Die nun gewonnene Freizeit muss aber auch gestaltet werden. „Ich muss erstmal wissen, was für mich Ruhestand bedeutet“, gibt Riebe zu. Aber manches Projekt hat er schon angestoßen oder ist bereits länger dabei.



So spielt er seit längerem Theater beim Ensemble Espelkamp, zuletzt im Stück „Herren“. Er hat ein Fernstudium begonnen. Und auch ein weiteres Projekt, das er noch nicht näher beschreiben möchte, stehe in den Startlöchern. Er könne sich darüber hinaus vorstellen, den Bürgerbus zu fahren. Und ganz vielleicht versucht er sich auch noch am Erlernen eines Instruments.



Ensemble Espelkamp spielt "Herren" - Horst Halstenberg (von links), Ingo Hanke und Uli Riebe. Foto: Joscha Westerkamp

„ Ich bin noch in der Findungsphase. “ Uli Riebe

„Ich bin noch in der Findungsphase“, sagt Riebe. Hören werden wir in jedem Fall weiterhin von ihm. Denn der 62-Jährige ist ebenfalls Mitglied des Seniorenbeirates.