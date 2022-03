Das Ahrtal benötigt weiter Hilfe

Bei all den schrecklichen Bildern, die die Welt seit knapp einem Monat aus der Ukraine erreichen, könnte man beinahe vergessen, dass im vergangenen Jahr eine Naturgewalt dafür gesorgt hat, dass in Deutschland viele Menschen ihr Zuhause verloren haben. Mehr als 130 Menschen verloren durch die Flut im Ahrtal zudem ihr Leben. Nachdem das Wasser verschwand, haben die Einwohner des Tals viel Hilfe aus der Bevölkerung erhalten – sei es durch Spenden oder tatkräftig beim Wiederaufbau.

Die Helfer beim Beladen des Lkw. Foto: privat

Eine der Helferinnen ist Birgit Beerbom aus Isenstedt. Sie ist vor wenigen Tagen wieder aus dem Ahrtal zurück gekehrt. Mit ihr unterwegs waren Brigitte Aussieker – es war ihr zweiter Helfereinsatz – und Karin Pourie. Sie war zum ersten Mal dabei. Begleitet wurde das Trio von Karin Niemeyer, einer weiteren Ehrenamtlichen, und Lkw-Fahrer Dieter Biermann. So begaben sich die Ehrenamtlichen ins Katastrophen-Gebiet. Dieses Mal wurden jedoch nicht die Autos bis unters Dach vollgeladen. Es stand ein 40-Tonnen-Lastwagen bereit, der voll beladen wurde. Die Hilfsbereitschaft kennt keine Grenzen. Es gab reichlich Spenden einzusammeln, so zum Beispiel von einer Baumschule – vier große Gärtnerregale voll mit Blumen, Sträuchern, Stauden, Büschen und Obstbäumchen. Weitere Gärtnereien versorgten die Helfer ebenfalls mit Pflanzen. Denn das Motto an der Ahr lautet: „Das Ahrtal wird wieder aufblühen!“ Die Helfer aus OWL erwartete eine gut geplante Pflanz-Aktion. Blumen, Sträucher und Mutterboden wurden angeliefert, Rollrasen verlegt und Rasen eingesät. Neben Blumen wurden auch Lebensmittel, Elektrogeräte, Rasenmäher, Elektro-Sensen und vieles mehr ins Katastrophengebiet mitgenommen. Selbst Möbel, die vorher fotografiert und abgeschickt worden waren, fanden Abnehmer.

Etwas Besonderes

Für Karin Pourie war der erste Besuch etwas Besonderes. So fiel ihr Blick unter anderem auf die Wassermarkierungen an den Häusern. „Da wird einem klar, diese Flut hatte eine gefährliche Macht und alles, was ihr im Weg stand, hat sie mit sich gerissen“, schilderte sie ihre Eindrücke. Entlang der Ahr fuhren die Helfer, um die Spenden zu verteilen. Die Zerstörung der Landschaft war sichtbar. „Es gab keine Straßen mehr, nur noch Schotterwege, eine baumlose Steppe und Geröll.“ Die Verhältnisse, unter denen die Bewohner im Ahrtal leben, seien immer noch katastrophal. „Wir waren bei einer Frau, die mit ihrem Sohn in einem Rohbau lebt und glücklich ist, dass es vorwärts geht – wenn auch langsam. Die Frau war in der Flutnacht aus dem Fenster gesprungen und hatte, nur mit einem Bademantel bekleidet, die Nacht auf einer Metalltreppe verbracht und gehofft, dass das Wasser nicht noch höher steigt“, erzählt Pourie. Ein Dreivierteljahr nach der Katastrophe sind aber Fortschritte zu erkennen. Auch wenn mancher nur klein ist, aber eine große Wirkung erzielt. So hatten die Helfer aus OWL Joghurt im Gepäck: „Eine ältere Dame hatte danach gefragt.“ Denn Joghurt gebe es noch nicht wieder im Ahrtal. Nun aber konnte die Milchspeise ein Lachen in das Gesicht der Frau zaubern. Die Helferinnen verteilten kleine Tulpensträußchen, um das immer noch vorherrschende Grau im Ahrtal etwas erträglicher zu machen. Besonders von älteren Damen hätten sie dafür viel Dankbarkeit erhalten.

Karin Niemeyer, Birgit Beerbom und Karin Pourie im Helferzelt. Foto: privat

Es sei natürlich nicht möglich, allen Menschen zu helfen, das weiß Birgit Beerbom aufgrund ihres wiederholten Aufenthalts im Katastrophengebiet nur zu gut. Und auch ihre Mitstreiter mussten schnell feststellen, dass noch viel Arbeit auf die Ehrenamtlichen wartet. Doch mit jeder Aktion geht es ein Stückchen weiter voran. So zeigte die Weitergabe einer Waschmaschine an eine junge Frau und ihren Vater den OWL-Helfern, wie dringend alltägliche Dinge benötigt werden. Die beiden hätten „ungläubig“ vor dem 40-Tonner gestanden. „Wir fragten sie, ob sie noch etwas benötigen“, worauf hin die Frau meinte, sie bräuchte dringend eine Waschmaschine, denn sie habe drei kleine Kinder, sagte Pourie. Die Geste der Frau nach der Übergabe der Waschmaschine sei bezeichnend gewesen. Sie habe vor Glück geweint und die Frauen aus dem Mühlenkreis in den Arm genommen, als ihr geholfen wurde. Viele Eindrücke aus dem Ahrtal haben die Helfer wieder mitgenommen. Vor allem aber sind Birgit Beerbom, Brigitte Aussieker, Karin Pourie, Karin Niemeyer und Dieter Biermann von der Dankbarkeit der Menschen beeindruckt. Und selbst von denen, die im vergangenen Jahr so viel verloren haben, wird gesammelt für die Menschen in der Ukraine, die derzeit so viel Kriegs-Leid erfahren. So würden im Helfer-Camp Kleidung und weitere Sachspenden zusammengetragen, die nicht mehr benötigt werden oder reichlich vorhanden seien. Mitarbeiter des Spenden-Shuttles bringen diese Spenden direkt nach Polen, zu den Kriegs-Flüchtlingen.

Erneuter Besuch

In wenigen Wochen wollen die Helfer aus dem Mühlenkreis wieder ins Ahrtal fahren, um dieses weiter zu begrünen und mit leuchtenden Frühlingsblumen und blühenden Stauden bepflanzen, um den Ort wieder ein Stückchen lebens- und liebenswerter zu gestalten.