Das City-Fest steht in den Startlöchern

Espelkamp

Das vierte Wochenende im September ist für alle Feier-Fans und Kirmes-Gänger in Espelkamp eine Jahreshöhepunkt. Denn nämlich herrscht in der Innenstadt Ausnahmezustand. Das City-Fest wird dann nämlich drei Tage lang den Rhythmus in der Stadt bestimmen. Da ist jede Menge Musik drin und natürlich wird die Kirmes den Takt mit so manchem Fahrgeschäft vorgeben.

Von Felix Quebbemann