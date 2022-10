„Das ist ein Todesurteil“

Espelkamp

Die Espelkamper Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen distanziert sich in der Haltung zu einem möglichen neuen Krankenhausstandort in der Gabelhorst in Espelkamp von den Grünen auf Kreisebene. Die sprechen sich für den Bau des Krankenhauses in der Espelkamper Gabelhorst aus. Das jedoch sehen die Espelkamper ganz anders. „Wir distanzieren uns deutlich davon“, betont Fraktionsvorsitzender Florian Craig nun in einer Pressekonferenz.

Von Felix Quebbemann