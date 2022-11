Das Minus kann sogar noch größer werden

„Mindestens 20 Millionen Euro fordert die Finanzverwaltung an in vergangenen Jahren zu viel gezahlter Gewerbesteuer inklusive Zinsen von der Stadt Espelkamp zurück. Das ist das Ergebnis von Betriebsprüfungen und kam ohne jede Vorwarnung. Der Betrag kann sich sogar noch erhöhen, aber das lässt sich derzeit nicht beziffern“, sagt Horstmeier. Im Hauptausschuss am Mittwochnachmittag wurde er noch etwas genauer. „Es könnten noch 20 Prozent (von den 20 Millionen Euro, Anm. d. Red.) on top kommen. Das ist eine stolze Summe.“

