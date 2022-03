"Das Nachrüsten ist unabdingbar"

Wie müssen Bushaltestellen künftig ausgestaltet werden? Dieser Frage ist Karl-Heinz Tiemeier auf den Grund gegangen. Was die Barrierefreiheit angeht, stellte er so mancher Haltestelle in Espelkamp ein schlechtes Zeugnis aus. Aber es gibt auch Lichtblicke.

Dem Öffentlichen Personennahverkehr soll in der Zukunft eine entscheidende Rolle bei der Mobilität der Espelkamper Bürger zukommen. Dafür aber müssen die Bedürfnisse aller Menschen berücksichtigt werden – nicht nur der jungen und gesunden sondern auch der Senioren und der Menschen mit Beeinträchtigungen. Und genau diesem Thema hat sich Karl-Heinz Tiemeier gewidmet. Er ist Mitglied des Arbeitskreises zur Gründung eines Beirates für Menschen mit Behinderungen.

Im Arbeitskreis hat Karl-Heinz Tiemeier den Zustand der Bushaltestellen näher betrachtet. Foto: Felix Quebbemann

Seine Ergebnisse ließen aufhorchen. Die stellte er im großen Saal des Bürgerhauses während der vergangenen Arbeitskreissitzung vor. Er stehe in engem Kontakt mit der Stadtverwaltung. Die sei derzeit damit beschäftigt, die Bushaltestellen nach und nach barrierefrei auszustatten. Aber soweit ist es noch lange nicht bei so mancher Haltestelle. Und Tiemeier zeigte einige bedenkliche Beispiele auf. So sei an vielen Haltestellen „der Gehsteig zu schmal und somit für Rollstuhlfahrer und Nutzer von Rollatoren zu eng“.

Einfache Erreichbarkeit

Der Busstopp am Rathaus habe keine hohe Bordsteinkante, so dass Rollatoren in den Bus getragen werden müssten – Rollstühle ebenfalls. Die Haltestelle an der Hohensteiner Straße „will ich nicht weiter kommentieren“, lautete Tiemeiers kurze und sehr kritische Analyse. Bei den Bushaltestellen am neuen Ärztehaus und am Seniorenwohnheim seien die „Stellflächen zu klein“, kritisierte Tiemeier. Eine weitere Station, nämlich die am Tannenbergplatz, könnten die Bürger nur „frontal erreichen“. „Die Kommune ist zuständig dafür, und das macht sie auch“, stellte Tiemeier jedoch heraus, dass die Stadt Espelkamp Verbesserungen an den Haltestellen vornehme. Zu diesen Verbesserungen zählten, so Tiemeier, eine einfache Erreichbarkeit, eine hohe Bordsteinkante mit Spurführung sowie das so genannte Taktile Leitsystem, unter anderem für Menschen mit Sehbehinderungen. Mit diesem Leitsystem seien in den vergangenen zwei bis drei Jahren neun Haltestellen versehen worden.

"Tolle Zusammenarbeit"

Die Haltestelle Bauschlingenweg-Nord sei zum Beispiel ausgebaut worden. Im Süden sei dies hingegen noch nicht geschehen. Drei weitere Busstopps – Gasthaus Peper in Isenstedt, Alte Schule Vehlage und an der General-Bishop-Straße – würden umgebaut. Als nächstes seien die Stationen am Seniorenquartier Frotheimer Weg und bei Kaiser/Kreuzung in Isen-stedt vorgesehen. „Die Haltestellen Bürgerhaus/Rathaus und Erlengrund/Gabelhorst sind in Vorbereitung“, sagte Tiemeier. Positiv sei, dass alle neuen Busstopps ein Häuschen hätten. Es gebe aber noch zu wenig barrierefreie Stationen. „Das Nachrüsten ist unabdingbar“, so Tiemeier. Er lobte die „tolle Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung“ und erklärte, dass zwei bis drei Haltestellen pro Jahr nun überholt würden. Denn: „Jeder – ob Rollstuhlfahrer oder Sehbehinderter – muss problemlos in einen Bus steigen können.“