Das Rathaus wird eingenetzt

Breslauer Straße in Espelkamp wird am Mittwoch wieder freigegeben

Espelkamp

Zahlreiche Passanten sind am Montag und am Dienstag vor dem Rathaus stehen geblieben. Kein Wunder, denn das prägende Gebäude in der Innenstadt bekommt ein neues Outfit – zwangsläufig. Seit zwei Tagen wird das Haus nämlich eingenetzt.

Von Felix Quebbemann