"Das Zumüllen ist sehr bedauerlich"

Der Biberteich-Park ist ein Platz zur Erholung und Entspannung - in unmittelbarer Nähe zur Espelkamper Innenstadt. Die ehrenamtlich tätigen „Freunde des Biberteichs“ richten das Areal derzeit für das Frühjahr her. Dabei machen sie aber auch so manch traurige Entdeckung.

„Freunde des Biberteichs“ richten Erholungsareal in der Innenstadt her

Die „Freunde des Biberteichs“ sind seit einiger Zeit wieder aktiv, um den Erholungsbereich mitten in der Stadt – zwischen Thomaskirche und Birger-Forell-Sekundarschule – frühlingsfein zu gestalten. So sind die Ehrenamtlichen unter anderem damit beschäftigt, das Gewässer zu entschlammen. Dafür hat sich zum Beispiel Roland Quarder eine Wathose angezogen und sich in den Teich begeben. Das Gewässer wurde unter anderem von Laub und altem Schilf befreit.

Neubepflanzung

Die Biberteichfreunde sagen zudem, dass sie sich „vor Corona mehr oder weniger regelmäßig getroffen haben“ um Müll im Areal rund um den Teich aufzusammeln. „Diese regelmäßigen Treffen, werde wir nach Corona wieder „zum Leben erwecken“, kündigt Roland Quarder bereits an. Denn das „Zumüllen“ sei nach wie vor „sehr bedauerlich“. Ändern werde sich das wohl nur dann, wenn es für alle Verpackungen in Zukunft ein Pfand gibt, vermutet Quarder. „Dann würde sich das Sammeln auch lohnen.“ Doch solange das nicht so sei, müsse man sich andere Dinge überlegen, um das Zumüllen der Grünflächen zu reduzieren. Quarder erinnert auch an ein Gespräch vor den Kommunalwahlen 2020 mit dem jetzigen Bürgermeister Henning Vieker. In dieser Unterhaltung sei es unter anderem um die Neubepflanzung des Grünstreifens direkt neben dem Fußweg gegangen. Diese sei mittlerweile auch umgesetzt worden, lobt Quarder. Es gebe aber noch einige kleinere Wünsche – so zum Beispiel einen vogelsicheren Mülleimer auf der Wegstrecke zwischen Thomaskirche und der Weggabelung Gymnasium/Sekundarschule.

Auch das Engagement einer sechsten Sekundarschulklasse stellt Roland Quarder heraus. Schüler und Lehrerin sammelten innerhalb einer AG den Müll rund um den Teich ein. Biberteichfreund Quarder ruft dazu auch alle anderen Nutzer des Gebiets auf, für Sauberkeit im Areal zu sorgen. Denn bedauerlicherweise werde man als Besucher des Parks immer schnell fündig, wenn nach Müll gesucht wird. Im Bereich des Tischplatzes beispielsweise, nordöstlich des Teichs, seien immer wieder Müllansammlungen von den Biberteichfreunden aufgesammelt worden. So kommen die Ehrenamtlichen zu dem Fazit, dass der doch eigentlich schöne Parkcharakter für Besucher so nicht attraktiv sei.

Heile Seliger stellt die neue Figur auf. Foto: privat

Neben Reinigungsarbeiten haben die Ehrenamtlichen den Bereich aber zusätzlich verschönert. So wurden unter anderem ein neues Vogelhaus und eine Holzfigur angebracht. „Die Figur soll darauf aufpassen, dass die Autofahrer im Bereich des Brandenburger Rings auch nicht zu schnell fahren“, sagt Roland Quarder mit einem verschmitzten Lächeln. Der kunstvolle Holzvogel nämlich schaut direkt auf die Straße im südlichen Bereich. Für den Frühling wird zudem der Springbrunnen wieder aktiviert.

Auch ein Vogelhäuschen wurde von den Biberteich-Freunden angebracht. Foto: privat

Die Biberteich-Freunde hoffen für die Zukunft auf Unterstützung vom Quartiersmanagement. Denn mit dessen Hilfe könnten Schulen, Kindergärten und Kirchengemeinden „befragt und motiviert werden, sich für den Biberteich oder auch für Stadtteile wie die Burano-Siedlung zu engagieren“. Quarder schlug vor, auch die Jugendlichen, „die demnächst in der Außenwohngruppe des Ludwig-Steil-Hofes am Brandenburger Ring wohnen werden“ für das Thema zu sensibilisieren.