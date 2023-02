Demonstranten sind fassungslos

Menschenkette gegen das Fällen von Bäumen in Espelkamp – Täter sägen Eichen ab

Espelkamp

Etwa 60 Bürger haben am Samstagvormittag gegen das Fällen von 34 gesunden Eichen an der General-Bishop-Straße demonstriert. Dort soll ein neuer Fahrradweg entstehen. Unbekannte haben in der Nacht zuvor illegal zwei Bäume gefällt, die von der Feuerwehr beseitigt werden mussten.

Peter Götz und Felix Quebbemann