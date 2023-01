Der "Spitz" wird wieder verliehen

So soll es wieder aussehen: Spitziale in der Alten Gießerei - hier ein Archiv-Foto.

So war es den Festivalorganisatoren wenigstens möglich, die Fans über den eigenen Youtube-Kanal mit einer gewohnt abwechslungsreichen Auswahl an aktuellen Kurzfilmen zu versorgen. Und lange Zeit hat das Spitziale-Team gehofft, schon im Jahr 2022 in das gewohnte Format zurückzukehren und die Besucher endlich wieder in der Alten Gießerei begrüßen zu können. Doch sowohl die nach wie vor unsichere Corona-Lage als auch organisatorische Gründe führten nun dazu, dass die nächste Spitziale am 14. und 15. April 2023 stattfinden wird.