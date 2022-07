Der Wilde Westen kommt nach Isenstedt

Western-Stimmung in Isenstedt und Umgebung: Der Country Club Isenstedt lädt am Samstag, 6. August, auf dem Parkplatz am Gasthaus Peper zu seiner Country Summer Night ein.

Das ganze Areal verwandelt sich in eine kleine Western-Stadt. Line-Dance und Country-Musik stehen den ganzen Tag im Mittelpunkt. Mehrere Holzfiguren, die einen Cowboy zeigen, Banner und Schilder unter anderem an der Hauptstraße in Isenstedt, Bundesstraße 239 in Gestringen, L 770 in Vehlage, Isenstedter Straße in Espelkamp, sowie Hille an der Mindender Straße weisen auf das Highlight des Vereins mit seinen mehr als 60 Mitgliedern hin.