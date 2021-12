Bündnis C: Espelkamper Ratsmitglied Dietrich Janzen an Corona erkrankt

Espelkamp

Dietrich Janzen, Espelkamper Ratsmitglied für die Partei Bündnis C, ist an Corona erkrankt. Der Politiker ist in der Vergangenheit unter anderem immer wieder mit seiner Kritik an den Coronamaßnahmen aufgefallen.