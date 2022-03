Die "Aufbau" forstet auf

32 neue Bäume werden derzeit in der Espelkamper Innenstadt gepflanzt. Die Aufbaugemeinschaft will damit helfen, den grünen Charakter der Stadt zu erhalten. Bevorzugt bei den Neuanpflanzungen sind "Exoten" wie die Baumhasel.

Die junge Stadt im Grünen – so lautet der Titel, den Espelkamp trägt. In der jüngeren Vergangenheit wurde von verschiedenen Seiten aber immer mal wieder kritisiert, dass zu viel Grün aus der Stadt verschwindet. Die Aufbaugemeinschaft hat nun ein klares Zeichen dafür gesetzt, dass die Stadt auch weiterhin grün bleiben soll. Denn sie hat begonnen, neue Bäume zu pflanzen.

Start am Wendehammer

Start war am Wendehammer im Stolper Weg. Dort haben sich unter anderem der Geschäftsführer der „Aufbau“, Sascha Golnik, Daniela Niederdeppe vom Fachbereich Stadtplanung der Verwaltung sowie Volker Maschmann vom gleichnamigen Garten- und Landschaftsbaubetrieb in Rahden getroffen, um die Bäume einzusetzen. „Gott sei Dank ist der Wasserspeicher im Boden wieder zu 90 bis 95 Prozent aufgefüllt“, sagte Heinrich-Wilhelm Engelking von der Gartenabteilung der Aufbaugemeinschaft. Im Januar und Februar sei viel Regen gefallen und habe endlich wieder für ausreichend Feuchtigkeit auch in den tieferen Schichten des Bodens gesorgt. Aufbau-Geschäftsführer Sascha Golnik betonte, dass diese Aktion ein Zeichen dafür sei, „dass wir jedes Jahr in einem großen Umfang nachpflanzen“. Dass dabei aber nicht mehr jeder x-beliebige Baum gepflanzt werden kann, haben die vergangenen Jahre gezeigt – vor allem die Sommer mit ihrer extremen Hitze. Viele Bäume wie Buchen und Birken haben diese Bedingungen nicht überstanden. Sie vertrockneten, wurden ein Opfer des Borkenkäfers, musste aus Sicherheitsgründen gefällt werden oder konnten am Ende aufgrund ihrer geschwächten Wurzeln nicht mehr gegen aufziehende Unwetter bestehen.

„ Sämtliche Maßnahmen der Aufbau werden mit der Stadt und dort mit Daniela Niederdeppe abgestimmt. “ Sascha Golnik

Daher hat sich die Aufbau bei den Neuanpflanzungen für „Exoten“ entschieden, die in dieser Gegend noch nicht so bekannt sind. Dafür aber können sie extremen Wetterbedingungen trotzen. So zum Beispiel die „Baumhasel“. Die Gartenabteilung der Aufbau habe sich in Absprache mit der Firma Maschmann für diesen Baum entschieden. Die Pflanzung von zunächst 32 Exemplaren sei geplant, führte Golnik aus. Hauptsächlich geschehe dies in den Monaten März und Oktober. Daniela Niederdeppe bestätigte die Aussagen von Golnik. Zukünftig werde bei den Neuanpflanzungen auf so genannte Klimabäume gesetzt. Anhand der Klima-Arten-Matrix, der KLAM, könne man sich über Bäume, die extremem Wetter Stand halten, informieren. Bei den Pflanzen gebe es zudem Unterschiede, ob sie für den Stadt- oder den ländlichen Bereiche geeignet seien. Golnik fügte an: „Sämtliche Maßnahmen der Aufbau werden mit der Stadt und dort mit Daniela Niederdeppe abgestimmt.“

„ Espelkamp soll den Charakter behalten. “

Der Aufbaugeschäftsführer machte klar: „Espelkamp soll den Charakter behalten.“ Da falle es schon auf, wenn Bäume fehlen. Es sei wichtig, geeignete Pflanzflächen vorzuhalten – wie jetzt im Stolper Weg. Ein Anpflanzung mache dort „gestalterisch-ökologisch Sinn“, sagte Golnik. Die jeweils sieben Meter hohen Baumhaseln sind bereits 15 Jahre angezogen worden, wie Experte Volker Maschmann erklärte. Die Pflanzen fallen daher direkt ins Auge. Dass die Aufbau keine Mühen scheut, die Stadt auch weiterhin grün zu halten verdeutlicht auch eine weitere Zahl. „Jährlich sammeln wir 200 Tonnen Laub in Espelkamp ein“, sagte Engelking. Das ist notwendig, damit Espelkamp auch weiterhin die „junge Stadt im Grünen“ bleibt.

Die Baumhasel

Die Baumhasel oder auch Türkische Nuss genannt gilt als sehr robust. Sie soll sowohl Dürreperioden wie auch Überflutungen hinnehmen können. Die Pflanze wird bis zu 25 Meter hoch – in Einzelfällen auch höher. Ihr Wuchs ist eiförmig. Die Hasel kann bis zu 200 Jahre alt. Ihren Ursprung hat sie im Gebiet zwischen dem Balkan und dem Himalaya. Die Früchte der Baumhasel sind essbar. Der Baum gilt als Frühblüher und beginnt mit der Blütezeit meist schon im März.