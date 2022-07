Die Expertisen werden eingesehen

Arbeitskreis Straßennamen in Espelkamp: Empfehlungen im Netz nachzulesen

Espelkamp

Die Thematik an sich wird schon seit mehreren Jahrzehnten in Espelkamp behandelt. Die Frage: "Wie gehen wir mit problematischen Straßennamen um?" aber beschäftigt die Ratsmitglieder in den vergangenen Monaten intensiver. Die Stadt Espelkamp stellt durchaus Aktivitäten bei den Aufrufen der Expertisen fest.

Von Felix Quebbemann