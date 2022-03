Das Leid der Ukrainer aufgrund des Krieges setzt auch in Espelkamp Potenziale frei. Wie unbezahlbar in Krisensituationen eine starke Gemeinschaft ist, zeigt das Beispiel der Freien Evangelischen Bibelgemeinde (FEBG) in Espelkamp.

Donnerstagnacht und Freitagmorgen sind insgesamt etwa 150 Geflüchtete aus der Ukraine am Gemeindezentrum der Freien Evangelischen Bibelgemeinde angekommen. Die meisten werden von Mitgliedern aus zwölf freien Kirchengemeinden im Kreis aufgenommen, einige sind auf dem Weg in andere Orte in Deutschland. Für jeden Ankömmling ist ein kleines Willkommenspaket altersgerecht gepackt worden.

Sie ist Dreh- und Angelpunkt einer riesigen Hilfsaktion geworden, an der sich zwölf Gemeinden aus dem ganzen Kreis Minden-Lübbecke beteiligen. In der Nacht zu Freitag und am frühen Morgen kamen auf diese Weise zwei Busse mit 76 und 78 Geflüchteten in Espelkamp an.