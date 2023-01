Die Kinder sammeln wieder

Die Sternsingeraktion ist in Espelkamp gestartet. Mit einem Gottesdienst in der St. Marien-Kirche wurden die Mädchen und Jungen entsandt. Nachdem sie in Begleitung von Pater Subhash Ullattil die Kirche betreten hatten, wurde der Gottesdienst mit Gesang eröffnet.

Danach hatte Pater Ullattil das Wort. Bei seiner Andacht vor zahlreichen Gläubigen erzählte der Pater, dass Gott selbst als schutzbedürftiges Kind in unsere Welt gekommen sei. „Er hat sich keinen prächtig ausgestatteten Königspalast ausgesucht, sondern eine Futterkrippe bei den Tieren im Stall. Auch heute kommen viele Kinder unter armen und auch gefährlichen Umständen auf die Welt. Sie wachsen in einer Umgebung voller Gefahren auf. Auch in unserem Land sind Kinder nicht immer und überall sicher. Kinder sind darauf angewiesen, dass Erwachsene sie schützen und behüten. Dass sie sie stärken und dafür sorgen, dass sie in Sicherheit und Gesundheit aufwachsen können“, sagte der Pater.