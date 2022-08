Die Marshal-Fortsetzung ist da

Die Faszination des Wilden Westens ist auch heute noch bei vielen Menschen spürbar. Die ganz besondere Atmosphäre von Freiheit und "rauen Umgangsformen" zieht so manchen in den Bann. So auch Niko Hass. Der Espelkamper Sekundarschullehrer hat bereits sein zweites Buch geschrieben. Und auch dieses spielt es im Wilden Westen und heißt "Der Marshal - Tuckers Gesetz".

Das Werk von Niko Hass ist eine direkte Fortsetzung seines Erstlingsromans "Der Marshal". Der Nachfolger spielt zwei Jahre später und setzt zunächst romantisch an. Laura und Shane, Hauptfiguren aus dem ersten Teil, haben geheiratet und bewirtschaften eine Apfelfarm. Sie bauen sich eine Existenz auf. Doch dem Groß-Rancher J.R. Tucker sind die kleinen Farmer in der Stadt Brazoria ein Dorn im Auge. Er will dessen Land und versucht, es mit allen Mitteln auch zu bekommen. So will er den Klein-Farmern unter anderem den Zugang zu den Viehtränken am Brazos River verwehren. Letztlich heuert er Trevor Lovejoy und dessen Bande an, um die Farmer in Angst und Schrecken zu versetzen. Schnell wird klar, dass der städtische Sheriff Hilfe braucht. Daher schickt er nach Marshal Pierce. Wird jetzt alles gut? Niko Hass lässt sich nicht in die Karten gucken: "Es wird in jedem Fall ziemlich heftig", verrät der Autor.

Viele positive Rückmeldungen

Die Resonanz auf sein Erstlingswerk war sehr gut. Und so hat die Verlegerin aus dem Fabuloso-Verlag recht schnell nachgefragt, ob es eine Fortsetzung geben wird. Etwa zwei Jahre hat Hass an dieser geschrieben. "Anfang 2022 war es beinahe fertig." Im Mai sei der Druckauftrag erteilt worden und zum Start des neuen Schuljahres lag das Buch vor. Auf 222 Seiten erzählt Niko Hass von einem Western-Plot, wie es ihn zwar schon viele Male gegeben hat. Aber bereits sein Erstlingswerk hat so viele Leser begeistert, dass der Band nachgedruckt werden musste. Und diesen Erfolg erhofft sich Niko Hass natürlich mit dem zweiten Band wieder. Er habe viele positive Rückmeldungen auf sein erstes Buch erhalten. Als Inspiration für sein zweites Werk gibt Hass unter anderem den Western-Klassiker "Weites Land" mit Gregory Peck an.

Große Akribie

Mit großer Akribie ist der Autor auch dieses Mal wieder zu Werke gegangen. So gibt es zum Beispiel in "Tuckers Gesetz" eine Detailkarte der Stadt Brazoria in Texas. Auch wenn die Häuser und die Handlung fiktiv sind, musste Hass doch für den Stadtplan ordentlich Recherche betreiben. Den Brazoria ist eine real existierende Kleinstadt in Texas. Und die Entwicklung dieser Stadt habe er auch als Hintergrund für seine Geschichte genommen.

„ Da hat eine Entwicklung stattgefunden. “ Niko Hass

Es kam ihm zugute, dass er beim Schreiben schon etwas mehr Erfahrung hat. "Ich habe es geschafft, tiefer in die Charaktere einzudringen", betont Hass. Darüber hinaus sagt er auch, dass er "freier schreiben konnte und mir durchaus mehr zugetraut habe. Ich bin tiefer in die Geschichte eingedrungen. Da hat eine Entwicklung stattgefunden", bilanziert er die Arbeit an seinem Fortsetzungs-Western.

Er denkt zwar nicht permanent darüber nach, wie der Plot seiner Bücher sein könnte. Aber er sagt auch. "Wenn ich eine Idee habe und die ist gut, dann schreibe ich sie mir auf und mache mir einen Vermerk, wo das im Buch hinkommen könnte." Dabei geht er ganz pragmatisch beim Schreiben vor. "Ich überlege mir erstmal einen Gesamt-Plot und hangel mich dann an diesem entlang." Beim Schreiben hilft ihm heutzutage auch die neue Technik. Denn er schreibt mit dem Laptop. Synonym-Programme zum Beispiel nimmt er dabei gerne in Anspruch, um Wiederholungen im Text zu vermeiden.

Schreibfieber

Hat Niko Hass das Schreiben erst einmal gepackt, lässt ihn das Schreibfieber so schnell auch nicht wieder los. "Schreiben kann eine therapeutische Wirkung haben." In den Ferien auf der Insel Föhr habe er eigentlich abschalten wollen. Am Ende hat er aber fast 40 Seiten seines neuen Buches geschrieben. Denn ein dritter Western ist bereits in Arbeit. Er setzt zwar an einem völlig anderen Handlungsstrang an, als die beiden Vorgänger. Aber dennoch könnte er den Abschluss der Trilogie bilden. Und ganz beiläufig hat Hass noch eine Idee für eine Kurzgeschichte erarbeitet. Aber das ist noch Zukunftsmusik.

100 Stück

Nun ist er erstmal froh, seinen zweiten Western präsentieren zu können. 100 Stück wurden zunächst von "Tuckers Gesetz" im Fabuloso-Verlag gedruckt. Ob noch nachgedruckt werden muss wird sich zeigen. Den zweiten Western von Niko Hass "Der Marshal - Tuckers Gesetz" können Interessierte entweder über Niko Hass beziehen oder in der Espelkamper Buchhandlung Lienstädt & Schürmann sowie in der Bücherstube in Lübbecke, im

"Buch" in Rahden oder über Amazon.