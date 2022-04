Die Mobilität steht im Mittelpunkt

Zehn Autohändler präsentieren 13 Automarken während des Espelkamper Automarktes am Wochenende, 23. und 24. April. Doch nicht nur die „Autonarren“ kommen an den beiden Veranstaltungstagen auf ihre Kosten. Auch ein Fahrradhändler wird „Abgefahrenes auf zwei Rädern“ präsentieren.

57. Automarkt wird am 23. und 24. April in der Espelkamper Innenstadt ausgerichtet

Es ist nicht so, dass es in den vergangenen zwei Jahren keine Neuigkeiten im Bereich der Automobile gegeben hat. Ganz im Gegenteil – die Entwicklung, unter anderem zum E-Antrieb, hat rasant Fahrt aufgenommen. Jedoch konnten diese Entwicklungen zwei Jahre lang nicht beim Espelkamper Automarkt präsentiert werden. Das Warten hat aber nun ein Ende.

13 Automarken

Denn der Automarkt eröffnet die Veranstaltungssaison in der Innenstadt am Samstag, 23. April, und am Sonntag, 24. April. Zehn Autohändler aus der Region mit insgesamt 13 Marken sind bei der 57. Auflage dieser Traditionsveranstaltung dabei und präsentieren die aktuellen Fahrzeuge dieses Frühjahres – entlang der Breslauer Straße und auf dem Grünanger. Die beteiligten Autohändler sind: Autohaus Bekemeier (Lübbecke – Renault, Kia), Autohaus Buschmann (Espelkamp – Opel, Hyundai), Autohaus Schmale (Lübbecke – Skoda), Autohaus Gebrüder Schwarte (Lübbecke – VW), Schneider Automobile (Lübbecke – Seat), Autohaus Sieg (Lübbecke – Mercedes), Autohaus Becker-Tiemann (Lübbecke – BMW, Mini), Autohaus Rehling (Rahden-Wehe – Toyota), Autohaus Piper (Stemwede-Oppenwehe – Mazda, Maxus), Autohaus Ortgies (Rahden – Ford, Citroen). Die in der aktuellen Nachhaltigkeitsdebatte besonders wichtigen Hybrid- und Elektroantriebe werden eine große Rolle spielen.

Sportliche Aktion

Aber nicht nur Automobilenthusiasten werden sich auf dieses Fest der Mobilität rund um den Wilhelm-Kern-Platz und auf der Breslauer Straße in der Espelkamper Innenstadt freuen. Wer gerne auf zwei Rädern unterwegs ist, wird ebenfalls fündig. Denn erstmals ist auch Fahrradhändler Lohmeier aus Preußisch Oldendorf dabei, um alle Neuigkeiten rund um den „Drahtesel“ zu präsentieren. Es wird zudem die Leistungsfähigkeit von Cargo-E-Bikes durch eine sportliche Aktion in der Innenstadt unter Beweis gestellt. Für Familien mit Kindern hält die erste große Frühjahrsveranstaltung des Stadtmarketingvereins Espelkamp viele tolle Attraktionen bereit: Kinderkarussell und Hüpfburgen sind dabei unter anderem zu nennen. Und wer sich nach einem Gang über den Markt stärken möchte, hat zahlreiche Gaumenfreuden zur Auswahl. Rostbratwurst und Steaks vom Grill sind auf dem Automarkt selbstverständlich und werden von verschiedenen Gastronomen – unter anderem Schneider und Hofmann – frisch zubereitet. Heiße Erbsensuppe aus dem Kessel können sich die Besucher ebenfalls schmecken lassen – auf Wunsch natürlich auch mit der begehrten Bockwurst verfeinern. Schaschlik, zubereitet über glühender Holzkohle, wird zum Probieren verführen.

Premiere für den Bürgermeister

Für die Freunde süßer Speisen gibt es Crêpes, gebrannte Mandeln sowie Paradiesäpfel. Erfrischungsgetränke, ob alkoholisch oder nicht-alkoholisch, runden das Angebot ab. Zum ersten Mal wird Bürgermeister Dr. Henning Vieker am Samstag, 23. April, um 14 Uhr den Automarkt mit dem Fassbieranstich eröffnen. Bis 18 Uhr ist der Markt am Samstag geöffnet. Weiter geht es am Sonntag, 24. April, ab 11 Uhr. Von 13 bis 18 Uhr ist verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt. Zahlreiche Geschäfte in der Breslauer Straße und an der Gerhard-Wetzel-Straße haben geöffnet. Abgerundet wird das Event durch Informationen rund um das Thema Mobilität. So informiert die Stadt Espelkamp über die Fortschritte bei der Gestaltung des neuen Mobilitätskonzeptes. Die Mobilagenten berichten über die Möglichkeiten des lokalen, regionalen und überregionalen Personennahverkehrs. Der Automarkt endet schließlich am Sonntag um 18 Uhr.

Vorfreude

Der Stadtmarketingverein blickt voller Vorfreude auf die beiden Veranstaltungstage am Samstag, 23. April, und Sonntag, 24. April, und verspricht den Automobil begeisterten Besuchern „Information, Vergnügen und Genuss“. Für die Zeit des Automarktes ist die Innenstadt für den Durchgangsverkehr gesperrt. Ab wann die Sperrung beginnt, wird die Stadt noch bekannt geben.